حذف أغنية "عودتني الدنيا" لـ شيرين عبد الوهاب بعد طرحها أمس

تفاجأ محبو الفنانة شيرين عبد الوهاب بحذف أغنيتها “عودتني الدنيا” من على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى “X”.

وتم طرح الأغنية مساء أمس السبت الموافق 14 سبتمبر الجاري لتكون بذلك الاغنية الـ 7 للفنانة التى يجري حذفها من على وسائل التواصل الإجتماعى سواء "x" أو "يوتيوب" وغيرها، بسبب حقوق النشر والطباعة، والتي تملكها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

أزمة شيرين عبد الوهاب مع شركة روتانا

وتعد أزمة شيرين وروتانا حديث السوشيال ميديا هذه الأيام، خاصة أن شيرين عادت إلى الجمهور بأكثر من 7 أغاني جديدة، ولكنها تفاجأت بحذفها من على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أزمة العقد المبرم بينهما.

ويبدو أن الفنانة شيرين عبد الوهاب، أصبحت تعاني بشكل كبير من أزمتها مع شركة روتانا، وذلك بسبب حذف أغانيها التي نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد أيام من حذف أغانيها من "وي ترانس فير"، كشف مصدر مقرب من شيرين عن خطتها المقبلة لطرح أغانيها لجمهورها، بعد حذفها من قناة اليوتيوب وفيس بوك.

وقال المصدر: إن فريق "شيرين" بدأ في تأسيس ثلاث قنوات عبر موقع "تليجرام"، من أجل إرسال الأغاني عبر هذه القنوات.

على جانب آخر، أجلت المحكمة الاقتصاديةدعوى متبادلة بين المطربة شيرين عبد الوهاب، وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بسبب حذف روتانا لأغاني شيرين لجلسة 7 أكتوبر المقبل.

وجاء في الدعوى، أن شركة روتانا أقامت دعوى ضد شيرين عبد الوهاب تطالبها فيها بأداء الشرط الجزائي المنصوص عليه في تعاقدهما ويقدر بمبلغ 8 ملايين جنيه رغم حصول شركة روتانا على ذلك المبلغ بحكم قضائي صدر مسبقا، وقدم دفاع المطرية للمحكمة صورا من الحكم الصادر والصيغة التنفيذية له والشيك الذي تقاضت بموجبه شركة روتانا المبلغ المالي.