الأحد 15 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

نقيب الموسيقيين يعقد مؤتمرًا صحفيًا بمقر النقابة غدا

مصطفى كامل، فيتو
مصطفى كامل، فيتو

يعقد الفنان مصطفى كامل النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية غدًا الاثنين مؤتمرا صحفيا وإعلاميا، فى تمام الساعة الخامسة عصرا بمقر النقابة الأم بوسط البلد. 

ويبدأ المؤتمر بالإعلان عن موارد النقابة المالية والطفرة المالية الكبيرة، التي  حققتها نقابه الموسيقيين خلال عامين منذ تولى مصطفى كامل منصب النقيب العام.  

وأوضح طارق مرتضى، المستشار الاعلامى لنقابه الموسيقيين أن المؤتمر يتضمن اعلان الحقيقه الكامله لحل الامور العاصفة التى مرت بها النقابة خلال الأيام الماضية وإجابات نارية على لسان النقيب العام، ومن واقع الأحداث التى شغلت الرأى العام منها: أزمة الفنان محمد فؤاد، وموضوع هيفاء وهبى، وأزمة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش مع تونس واخيرا، مشكلة سعد الصغير، وغيرها من الموضوعات بكل صراحه وشفافيه لتوضيح كل الامور والاحداث التى طرأت امام الجمعية العمومية للموسيقيين  والرأى العام. 

وأكد مرتضى على إعلان الفنان مصطفى كامل عن مفاجاه مدويه تخص مؤديي المهرجانات ومفاجآت حول اختفاء وسرقة مضبطه اجتماعات مجلس إدارة نقابة الموسيقيين.

وأوضح أن الفنان مصطفى كامل النقيب العام للموسيقيين يختتم المؤتمر بمفاجأة من العيار الثقيل.

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