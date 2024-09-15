أيام القاهرة للمونودراما يكرم نيللى في دورته السابعة

يكرم مهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما فى نسخته السابعة برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، الفنانة القديرة نيللى، وذلك مع كوكبة من نجوم الفن من مصر وعدد من دول العالم.

تكريم نيللي في مهرجان أيام القاهرة للمونودراما

وأكد المخرج أسامة رؤوف مؤسس ورئيس المهرجان، أن فعاليات الدورة السابعة من المهرجان التى تقام في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل، تضم تكريم كوكبة من الفنانين المبدعين الذين أثروا الحياة الفنية، وساهموا فى عمل حراك فنى طوال تاريخهم الفنى.

من جانبها أعربت الفنانة القديرة نيللى، عن سعادتها لاختيارها للتكريم فى مهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما في دورته السابعة، وقالت إن التكريم يشعرها بالحب والتقدير، مما يمنحها المزيد من القوة الدافعة للعطاء وحب الحياة.

مسيرة نيللي

يشار إلى أن الفنانة نيللى قدمت عدد من المسرحيات الناجحة، نذكر منها على سبيل المثال: "المدرسين والدروس الخصوصية، سوق الحلاوة، سندريلا والمداح، الدلوعة، العيال الطيبين، كابريه، عريس في أجازة"، كما أنها قدمت العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات والبرامج التلفزيونية بالإضافة إلى بطولة فوازير رمضان التى قدمت خلالها 13 عملا.

وكانت بدايتها عام 1975 مع المخرج فهمي عبد الحميد، كما حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات، وكرمتها السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية في احتفالية يوم المرأة المصرية أيقونة النجاح في عام ٢٠٢٢ بدار القوات الجوية.