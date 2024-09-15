مهرجان تورنتو، القائمة الكاملة للفائزين بجوائز مسابقة Short Cuts
أعلنت إدارة مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، أسماء الفائزين بجوائز مسابقة Short Cuts، في الدورة ٤٩، للمهرجان الأوروبي الشهير.
وتم اختيار الفائزين بجوائز مسابقة Short Cuts، من قبل الحكام، لويس دي فيليبس، ومايكا كيرنان، وشين سميث.
القائمة الكاملة للفائزين بجوائز Short Cuts في مهرجان تورنتو السينمائي
أفضل فيلم قصير دولي
DECK 5B، للمخرجة مالين إنغريد جوهانسون
أفضل فيلم قصير كندي
ARE YOU SCARED TO BE YOURSELF BECAUSE YOU THINK THAT YOU MIGHT FAIL، إخراج بيك بيكوت.
جائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما
فيلم MOTHER MOTHER للمخرج Knaan
جائزة NETPAC Award
THE LAST OF THE SEA WOMEN، للمخرجة سو كيم
جائزة TIFFPeoplesChoiceAward
فيلم Midnight Madness
جائزة أفضل اكتشاف كندي
فيلم UNIVERSAL LANGUAGE، للمخرج ماثيو رانكين
أفضل فيلم كندي
SHEPHERDS، للمخرجة صوفي ديراسب
جائزة منصة TIFF24
THEY WILL BE DUST، للمخرج كارلوس ماركيز مارسيه
جائزة اختيار الأشخاص للأفلام الوثائقية
THE TRAGICALLY HIP: NO DRESS REHEARSAL، إخراج مايك داوني
جائزة TIFFPeoplesChoice
THE LIFE OF CHUCK
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