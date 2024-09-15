الأحد 15 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

مهرجان تورنتو، القائمة الكاملة للفائزين بجوائز مسابقة Short Cuts

حكام لجنة Short Cuts،
حكام لجنة Short Cuts، فيتو

أعلنت إدارة مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، أسماء الفائزين بجوائز مسابقة Short Cuts، في الدورة ٤٩، للمهرجان الأوروبي الشهير.

وتم اختيار الفائزين بجوائز مسابقة  Short Cuts، من قبل الحكام، لويس دي فيليبس، ومايكا كيرنان، وشين سميث.

 

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز  Short Cuts في مهرجان تورنتو السينمائي

أفضل فيلم قصير دولي 

 DECK 5B، للمخرجة مالين إنغريد جوهانسون

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أفضل فيلم قصير كندي 

ARE YOU SCARED TO BE YOURSELF BECAUSE YOU THINK THAT YOU MIGHT FAIL، إخراج بيك بيكوت.

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جائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما

 فيلم MOTHER MOTHER للمخرج Knaan

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جائزة NETPAC Award

THE LAST OF THE SEA WOMEN، للمخرجة سو كيم 

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جائزة TIFFPeoplesChoiceAward

فيلم Midnight Madness

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جائزة أفضل اكتشاف كندي

 فيلم UNIVERSAL LANGUAGE، للمخرج ماثيو رانكين

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أفضل فيلم كندي 

 SHEPHERDS، للمخرجة صوفي ديراسب

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جائزة منصة TIFF24

THEY WILL BE DUST، للمخرج كارلوس ماركيز مارسيه

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جائزة اختيار الأشخاص للأفلام الوثائقية

THE TRAGICALLY HIP: NO DRESS REHEARSAL، إخراج مايك داوني

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جائزة TIFFPeoplesChoice

THE LIFE OF CHUCK

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