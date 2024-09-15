وفاة الكاتب اللبنانى إلياس خوري عن عمر يناهز 76 عامًا

رحل عن عالمنا اليوم الكاتب والروائي اللبناني الفلسطيني إلياس خوري عن عمر يناهز الـ 76 عامًا.

الروائي إلياس الخوري

إلياس خوري هو روائي وكاتب مسرحي لد في بيروت عام 1948، كتب عشر روايات ترجمت إلى العديد من اللغات وثلاث مسرحيات وسيناريوهات، وعمل فى تحرير عدة صحف لبنانية كما شغل منصب رئيس تحرير الملحق الثقافى الأسبوعي لصحيفة النهار اليومية.

أشهر أعمال إلياس الخوري

نشر إلياس روايته الأولى في عام 1975 بعنوان “لقاء الدائرة”، وكتب سيناريو فيلم “الجبل الصغير” سنة 1977، والذي تدور أحداثه خلال الحرب الأهلية اللبنانية، ومن أعماله الأخرى “رحلة غاندي الصغير” التي تدور حول مهاجر ريفي يعيش في بيروت خلال أحداث الحرب الأهلية.