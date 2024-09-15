الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

التفاصيل الكاملة لفيلم زينة الجديد «بنات الباشا»

زينة.فيتو
زينة.فيتو

تخوض النجمة زينة تجربة سينمائية جديدة بفيلم يحمل اسم «بنات الباشا» بتوقيع  المخرج محمد العدل.

ويأتي فيلم بنات الباشا عن رواية الكاتبة  نورا ناجي،  وبسيناريو وحوار محمد هشام عبية. 

القصة والأبطال

ويتمحور فيلم بنات الباشا حول 4 سيدات يعملن في محل “كوافير للسيدات”، تحت سلطة «الباشا»، وتدور معظم أحداث الرواية داخل المحل، منتقلة بين الأحداث والأزمنة المختلفة.

 وتحكي كل منهن حكايتها ومعاناتها الخاصة، وتحشد الرواية جوانب معاناة المرأة في المجتمعات الشرقية التي تتسم بالذكورية. 

ويأتي فيلم بنات الباشا قريبا من أجواء فيلم زينة وصبا مبارك المعنون بـ «بنتين من مصر»  الذي استعرض الواقع المؤلم للفتيات وما يعانوه من وصمهم بالعنوسة، مستعرضا قصة كفاح فتاتين تواجهان مشكلة تأخر الزواج عدة في إطار دراماتيكي مستعرضا قضايا نسائية أبرزها الكبت والقهر. 

وتشتمل قائمة الأبطال بجانب زينة: أحمد مجدي بديلا لـ شريف سلامة الذي اعتذر عن العمل بشكل مفاجئ، صابرين، ناهد السباعي، مريم الخشت وعدد آخر من الابطال

 

ويقول سينارست العمل «عبية»: فخور ومتأثر بشدة بأن اول سيناريو اكتبه للسينما يكون مستندا لتلك الرواية البديعة للصديقة الروائية (نورا ناجي) صاحبة الصوت الأدبي المنفرد؛ الطنطاوية حتى النخاع وان لفت بلاد العالم.
وتابع عبية معربا عن سعادته: حلمت بتحويل الرواية لسيناريو ورؤية ابطالها على شاشة السينما منذ أن قراتها لأول مرة قبل سبع سنوات وكان ذلك حلم بعيد وصعب - كعادة كل الأحلام-  ولم يكن ليتحقق لولا إيمان المخرج المغامر محمد العدل بأهمية الأدب في صناعة السينما ولولا محبته الصادقة للفن وثقته ودعمه وجدعنته ودأبه غير المحدود. 
 

 


ومعهم كل الفنانين المشاركين الذين سيضعون- حتما-  قطعة من روحهم داخل شخصيات الفيلم... ويبدو أن الموضوع جد هذه المرة؛ وأنه أخيرا ستروي بنات الباشا حكايتهن على الشاشة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أحمد مجدى الروائية نورا ناجي الكاتبة نورا ناجي المخرج محمد العدل شريف سلامة مريم الخشت محمد هشام عبية ناهد السباعي موقع فيتو نورا ناجي بنات الباشا فيلم بنات الباشا

الأكثر قراءة

بث مباشر لمباراة الأهلي وجورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

تردد قناة أبو ظبي الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

بعد اعتراف المندوه، غرامة كهربا تفتح النار على الزمالك والجماهير تطالب بإقالة مجلس الإدارة

بعد استبعاد أشرف رشاد، أحمد عبد الجواد أمينا عاما لحزب مستقبل وطن

انتهاء المهلة المحددة من مجلس الوزراء بوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال

شاهد على حادث الشرقية: عامل التحويلة شغال من 28 سنة ولم يخطئ مرة واحدة (صور)

الأهلي يتقدم على جورماهيا بثنائية ربيعة وتاو في الشوط الأول (فيديو وصور)

دوري أبطال أفريقيا، الأهلي يتقدم على جورماهيا بثنائية بعد مرور 30 دقيقة (صور)

ads

منوعات

المزيد

روبوت "ozmo" ينهي مهنة عمال تنظيف النوافذ في أمريكا

زيمبابوي تأمر بإعدام 200 فيل، اعرف السبب

بريطانية مصابة بمرض نادر تتسوق بأكثر من 8 آلاف دولار خلال نومها

ميلانيا ترامب تتوعد بكشف المستور في مذكراتها، وهذا موعد نشرها

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يسجل 50 جنيهًا في سوق العبور

موعد جلسة مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

سعر الإسترليني أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024

سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

تشكيل لجنتين لكشف أسباب حادث قطاري الزقازيق (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الأدب مع أهل بيت النبوة وأمهات المؤمنين (فيديو)

تفسير حلم الكعبة في المنام وعلاقته بتحقيق الكثير من الأمنيات

هل كانت تُضرب الموسيقى والطبول للاحتفال بالمولد النبوي؟ الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية