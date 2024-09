الليلة، حفل توزيع جوائز الإيمي في نسختها الـ 76

9/15/2024 10:14:27 AM

الأحد 15/سبتمبر/2024 - 10:14 ص 9/15/2024 10:14:27 AM

الإيمي ، تشهد ولاية لوس أنجلوس بعد ساعات قليلة، وتحديدا مسرح “بيكوك” الشهير، فعاليات حفل جوائز الإيمي في نسختها الـ76، والتي ستشهد حضورا كبيرا من جانب نجوم هوليوود والعالم.

ترشيحات جوائز الإيمي الـ 76

أفضل ممثل في مسلسل قصير أو فيلم تليفزيوني

جون هام (Fargo)

ريتشارد جاد (Baby Reindeer)

أندرو سكوت (Ripley)

توم هولاندر (Feud: Capote vs. the Swans)

مات بومر (Fellow Travelers)

أفضل ممثلة في مسلسل قصير أو فيلم تليفزيوني

جودي فوستر (True Detective: Night Country)

بري لارسون (Lessons in Chemistry)

جونو تيمبل (Fargo)

صوفيا فيرجارا (Griselda)

ناومي واتس (Feud: Capote vs. the Swans)

أفضل مسلسل قصير أو فيلم تليفزيوني

Baby Reindeer

-Fargo

Lessons in Chemistry

True Detective: Night Country

Ripley

أفضل ممثل في مسلسل درامي

هيرويوكي سانادا (Shogun)

غاري أولدمان (Slow Horses)

دومينيك ويست (The Crown)

دونالد جلوفر (Mr. and Mrs. Smith)

والتون جوجينز (Fallout)

إدريس إلبا (Hijack)

أفضل ممثلة في مسلسل درامي

آنا ساواي (Shogun)

جنيفر أنيستون (The Morning Show)

إيميلدا ستونتون (The Crown)

ريس ويذرسبون (The Morning Show)

مايا إرسكين (Mr. and Mrs. Smith)

كاري كون (The Gilded Age)

أفضل مسلسل درامي

Shogun

The Crown

The Morning Show

The Gilded Age

Fallout

Slow Horses

Mr. and Mrs. Smith

3BodyProblem

أفضل ممثل في مسلسل كوميدي

جيريمي ألين وايت (The Bear)

مارتن شورت (Only Murders in the Building)

ستيف مارتن (Only Murders in the Building)

لاري ديفيد (Curb Your Enthusiasm)

D’Pharaoh Woon-A-Tai

أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي

جان سمارت (Hacks)

أيو إديبيري (The Bear)

كينتا برونسون (Abbott Elementary)

كريستين ويج (Palm Royale)

مايا رودولف (Loot)

سيلينا جوميز (Only Murders in the Building)

أفضل مسلسل كوميدي

The Bear

Hacks

Abbott Elementary

Curb Your Enthusiasm

Palm Royale

Reservation Dogs -

Only Murders in the Building

What We Do in the Shadows

أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي

بيلي كرودوب (The Morning Show)

جون هام (The Morning Show)

مارك دوبلاس (The Morning Show)

جاك لودين (Slow Horses)

تادانوبو اسانو (Shogun)

جوناثان برايس (The Crown)

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي

إليزابيث ديبيكي (The Crown)

ليزلي مانفيل (The Crown)

كريستين بارانسكي (The Gilded Age)

جريتا لي (The Morning Show)

هولاند تايلور (The Morning Show)

نيكول بيهاري (The Morning Show)

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي

هانا أينبيندر (Hacks)

ميريل ستريب (Only Murders in the Building)

شيريل لي رالف (Abbott Elementary)

جانيل جيمس (Abbott Elementary)

ليزا كولون زاياس (The Bear)

كارول بورنيت (Palm Royale)

أفضل ضيفة شرف في مسلسل كوميدي

جيمي لي كيرتس (The Bear)

أوليفيا كولمان (The Bear)

كايتلين أولسون (Hacks)

مايا رودولف (Saturday Night Live)

دافين جوي راندولف (Only Murders in the Building)

كريستين ويج (Saturday Night Live)

أفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير

روبرت داوني جونيور (The Sympathizer)

لويس بولمان (Lessons in Chemistry)

جوناثان بيلي (Fellow Travelers)

جون هوكس (True Detective: Night Country)

تريت ويليامز (Feud: Capote vs. the Swans)

لامورن موريس (Fargo)

توم جودمان هيل (Baby Reindeer)

أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي

إيبون موس باتراش (The Bear)

ليونيل بويس (The Bear)

تايلر جيمس ويليامز (Abbott Elementary)

بول دبليو داونز (Hacks)

بول رود (Only Murders in the Building)

بوين يانغ (Saturday Night Live)

أفضل ضيفة شرف في مسلسل درامي

كلير فوي (The Crown)

سارة بولسون (Mr. and Mrs. Smith)

ميكايلا كويل (Mr. and Mrs. Smith)

مارسيا جاي هاردن (The Morning Show)

باركر بوسي (Mr. and Mrs. Smith)