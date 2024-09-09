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ثقافة وفنون

مهرجان أيام القاهرة للمونودراما يعلن أعضاء لجنته العليا

مهرجان أيام القاهرة
مهرجان أيام القاهرة للمونودراما، فيتو

أعلن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، أعضاء الهيئة العليا للمهرجان، وهم: الفنان لطفي لبيب، والفنانة صفية العمري، والفنان إيهاب فهمي، والفنانة لقاء الخميسي، وانضم لها مؤخرا الفنان أحمد وفيق.

اللجنة العليا لمهرجان أيام القاهرة للمونودراما 

وقال الدكتور أسامة رؤوف، رئيس المهرجان، إن اللجنة العليا للمهرجان تلعب دورا حيويا في الإرشاد والتوجيه لأهداف المهرجان لتبادل الثقافات، كما تسهم اللجنة بدورها الاستشاري  لتقييم الأداء وتقديم التوجيهات لضمان نجاح المهرجان على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن هناك أسماء كبيرة أخرى قيد الانضمام.

مهرجان أيام القاهرة للمونودراما 

تقام الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر الجاري، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على فن المونودراما، الذي يتضمن عرضا دراميا يقوم به ممثل واحد فقط، ويسعى إلى تعزيز هذا النوع من الأداء المسرحي، وتقديم منصة للفنانين لعرض أعمالهم، وتبادل الخبرات مع فناني المونودراما من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى دعم الإبداع الفني وتعزيز التعاون الثقافي بين الدول.

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