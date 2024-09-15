إجمالي إيرادات فيلم «عاشق» لـ أحمد حاتم منذ طرحه بالسينمات

حقق فيلم الإثارة والتشويق "عاشق" الذي يأتي بطولة الفنان أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد إيرادات قوية بدور العرض السينمائية المصرية.

فيلم عاشق

الفيلم يدور في إطار من الإثارة والتشويق مع الرومانسية، من تأليف محمود زهران وإخراج عمرو صلاح.

ويأتي طرح فيلم عاشق عقب النجاح الكبير الذي حققه أحمد حاتم فى مسلسل “عمر أفندي” الذي يعرض حاليًّا عبر المنصات الرقمية.

إيرادات فيلم عاشق

استطاع الفيلم أن يقتنص أمس السبت مليون و377 ألف جنيه.. ليسجل إجمالي إيرادات تقدر بـ 5 ملايين ونصف المليون جنيها خلال أربعة أيام فقط.