أخبار مصر: عدد ضحايا عقار شبرا المنهار، فضيحة لوزيرة الشرطة البريطانية، خبير يحذر من زلزال قرب مصر، تصريح مثير لوكيل صلاح

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

انتشال صاحب عقار شبرا المنهار واثنين آخرين والبحث عن ابنتيه وحفيدته (صور)

انتشلتِ الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة 3 مصابين من بينهم صاحب عقار بشارع الفاتح بجوار شارع شيكولاني بالترعة بدائرة قسم شبرا مصر المنهار وجارٍ البحث عن ابنتي صاحب العقار وحفيدته وآخرين أسفل أنقاض العقار.

تجدد أزمة الزوجة المتهمة بالتعدي على حماتها في الشرقية، ومحامي نداء: الزوج خدعنا وهرب

بعد مرور نحو 44 يومًا تقريبًا من واقعة اتهام زوجة تدعى "نداء" بالتعدي على حماتها بدائرة مركز ديرب نجم محافظة الشرقية وحفظ الدعوى ضدها وذلك بعد تصالح الطرفين، عادت “الأزمة” مجددًا للواجهة لتصبح حديث الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مرة ثانية بعد سفر الزوج للخارج ورفضه عودتها للمنزل بل تطور الأمر لقيام الزوج بإخفاء المنقولات الزوجية بحسب أقوال أسرتها.

صدق أو لا تصدق، سرقة وزيرة الشرطة البريطانية أثناء مؤتمر لمكافحة السرقة أمام كبار الضباط

تعرضت وزيرة الجريمة والشرطة البريطانية ديانا جونسون للسرقة أثناء اجتماع لها مع كبار الضباط لمناقشة سرقة المتاجر والسرقات في ميدلانز.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 13- 9 - 2024 فى مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن بدء انخفاض درجات الحرارة من اليوم انخفاضا تدريجيا، وتوقعت أن تنخفض من 3:2 درجات مئوية مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

العثور على جثث سيدتين وطفلة أسفل عقار شبرا المنهار (صور)

انتشلت قوات الدفاع المدني، جثامين سيدتين وطفلة، ضحايا العقار المنهار بشارع شكلاني، في شبرا مصر بالقاهرة وتم نقلهم عبر سيارات الإسعاف للمستشفى العام بشبرا.

مفيش قلق من إيران، حاملة الطائرات الأمريكية "تيودور روزفلت" تغادر الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الخميس، أن واحدة من حاملتي الطائرات التي نشرتهما الولايات المتحدة في الشرق الأوسط غادرت المنطقة.

ولد الهدى فالكائنات ضياء، موضوع خطبة اليوم بمساجد مصر

حددت وزارة الأوقاف المصرية موضوع خطبة اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024م بعنوان: “وُلِدَ الهُدَى فَالكَائِنَاتُ ضِيَاءُ”.

وكيل محمد صلاح يرد على التقارير المتداولة بشأن مستقبل الفرعون مع ليفربول: لا يعرفون شيئا

علق رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح قائد منتخب مصر ومهاجم ليفربول، على مستقبل مو صلاح مع النادي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

حكومة نتنياهو تبلغ المحكمة العليا بأن الجيش يتعرض لمقاومة في غزة من تحت الأرض وفوقها

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن الحكومة الإسرائيلية قالت للمحكمة العليا إن الجيش لا يزال يتعرض لمقاومة في غزة من تحت الأرض وفوقها.

بعد شهرين من الوفاة، بلاغ للنائب العام في واقعة وفاة الطفل يوسف بالبدرشين ووالدته تحدد المشتبه بهم

تــقــدم مــسعد أبو المجد السقاري المحامي بالنقض والإدارية العـــلــــيـــا، ببلاغ إلى النائب العام يحمل رقم 903052 لسنة 2024، وكــيـلًا عن صفاء يوسف المقيمة بقرية منشأة دهـــشــور البـدرشين، والدة الطفل يوسف ليثي سعداوي الذي عــثــر عــلــيه في نهاية شهر يوليو الماضي متوفى بترعة قلعة الــمـــرازيـق لفتح التحقيق في القضية مره أخري حيث يوجد «5» أشخاص مشتبه فيهم بالتسبب في وفاة نجلها.

انقلاب الوداع، تعرف على أسعار 18 نوعًا من المانجو بسوق العبور

سجلت أسعار المانجو تباينًا ملحوظًا، بالتزامن مع زيادة الإقبال على شراء المانجو، مع قرب انتهاء موسم المانجو لعدد من الأصناف الرئيسية على رأسها العويسي والسكري والزبدية والفونس.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات أبطال إفريقيا والديربي السعودي

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة، عدد من المباريات الهامة في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية والدوريات الأوروبية والعربية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

المحظوظون في الأرض، كريستيانو رونالدو يصل إلى مليار متابع رسميا (صورة)

واصل أسطورة كرة القدم العالمية وقائد النصر السعودي كريستيانو رونالدو تحطيم الأرقام القياسية بلا هوادة، في ملاعب كرة القدم وخارجها، وذلك بتزايد عدد معجبيه ومتابعيه في منصات التواصل الاجتماعي.

بسبب الأغلبية، الرئيس السنغالي يحل البرلمان ويعلن موعد الانتخابات التشريعية

أعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، في خطاب إلى الأمة، الخميس، حلَّ "الجمعية الوطنية" وحدد موعدًا للانتخابات التشريعية يوم الأحد 17 نوفمبر 2024.

فرج قريب، اتحاد منتجي الدواجن يزف بشرى سارة بشأن أسعار الكتكوت الأبيض

سجلت أسعار الكتاكيت ارتفاعات ملحوظة خلال الفترة الحالية، إذ ارتفع سعر الكتكوت الأبيض ليتراوح من 36 إلى 42 جنيهًا، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بين منتجي الدواجن الذين يرون أن ارتفاع أسعار الكتكوت ليس له مبرر.

سافر تاني، الزمالك يمنح البولندي كونراد ميشالاك إجازة

حصل البولندي كونراد ميشالاك لاعب فريق الزمالك الجديد على إذن من مسؤولي النادي بالسفر إلى السعودية لمدة 72 ساعة لجمع متعلقاته والعودة إلى القاهرة مجددًا استعدادًا للانتظام في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

الأكبر منذ إعلان ترشحها، كم جمعت حملة هاريس من تبرعات بعد مناظرتها مع ترامب؟

قال مسؤول بارز في حملة المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس، إن فريقها حصل على تبرعات بقيمة 47 مليون دولار، خلال الـ24 ساعة التي أعقبت المناظرة الرئاسية مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب يوم الثلاثاء.

بعد الكندوز، انخفاض أسعار اللحوم البتلو بالأسواق

أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» في الأسواق، سجلت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” في الأسواق، تباينًأ ملحوظًا، إذ انخفض سعر اللحم بتلو صافي بنحو 7.5 جنيه، مقابل ارتفاع أسعار لحوم البتلو بالعظام بنحو جنيهين مقارنة بأسعارهما السابقة، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

رسالة إلى أمريكا وحلفائها، لأول مرة كوريا الشمالية تنشر صورا لمنشأة تخصيب يورانيوم

كشفت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، لأول مرة عن صور لمنشأة تخصيب يورانيوم، حيث أظهرت الزعيم كيم جونج أون، وهو يتفقد المنشأة وما بها من أجهزة طرد مركزي جديدة.

محذرا من زلازل، خبير جيولوجيا يحلل فيديو "الأرض تتنفس" الذي أذهل السودانيين

علق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، على فيديو "الأرض تتنفس" الذي أذهل السودانيين.

بعد تحذير صندوق النقد، الذهب يحوم قرب أعلى مستوى على الإطلاق ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

حومت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى على الإطلاق اليوم الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بسبب ضعف الدولار، بينما ركز المستثمرون على البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد تقدم رؤى إضافية بشأن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الخاص بأسعار الفائدة.

بشكل مفاجئ، وفاة أضخم لاعب كمال أجسام في العالم عن عمر ناهز 36 عاما (صور)

توفي لاعب كمال الأجسام البيلاروسي إيليا يفيمتشوك، يوم أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 36 عاما، الذي وصِف بأنه أضخم لاعب كمال أجسام في العالم، إذ كان يتناول سبع وجبات في اليوم.