مفيش قلق من إيران، حاملة الطائرات الأمريكية "تيودور روزفلت" تغادر الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الخميس، أن واحدة من حاملتي الطائرات التي نشرتهما الولايات المتحدة في الشرق الأوسط غادرت المنطقة.

وكانت واشنطن نشرت حاملتي طائرات لأهداف من بينها ردع إيران عن تنفيذ هجوم هددت بشنه على إسرائيل.

وجاء القرار بعد ثلاثة أسابيع تقريبًا من توجيه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أمرا لحاملة الطائرات تيودور روزفلت بالبقاء في الشرق الأوسط حتى بعد وصول حاملة الطائرات أبراهام لينكولن لتحل محلها.

وأوضح المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر، أن حاملة الطائرات «روزفلت» غادرت الشرق الأوسط، وتتجه الآن إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وكان أوستن قد أمر باستمرار بقاء روزفلت في المنطقة في 25 أغسطس، عندما أطلق حزب الله مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي آنذاك أنه شن هجمات على لبنان بنحو 100 طائرة مقاتلة لإحباط هجوم من حزب الله.

قلق من الرد الإيراني

وتسود المخاوف أن تنفذ إيران تهديداتها بشن هجوم على إسرائيل، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران في يوليو.

وقلل رايدر من شأن فكرة أن الولايات المتحدة لم تعد قلقة من عمل إيراني محتمل، موضحا أن أساس القرار مرتبط بإدارة الأسطول.

وأضاف أن «إيران أشارت إلى أنها تريد الرد على إسرائيل، ولهذا السبب سنستمر في التعامل مع هذا التهديد باهتمام شديد».

وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى الحد من تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال رايدر «ما زلنا نركز بشدة على العمل مع الشركاء الإقليميين لتهدئة التوتر ومنع صراع إقليمي أوسع».

وتعهدت إيران برد قوي على اغتيال هنية في يوليو أثناء زيارة الأخير لطهران وحملت إسرائيل مسؤولية مقتله، ولم تؤكد إسرائيل أو تنف تورطها.

وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الحد من تداعيات الحرب في غزة بين حماس وإسرائيل، والتي تقترب الآن من دخول عامها الثاني.

وأدى الصراع إلى تدمير مساحات شاسعة من غزة، وأثار اشتباكات حدودية بين إسرائيل وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران، كما استدرج إليه الحوثيين في اليمن.