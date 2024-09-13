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رياضة

وكيل محمد صلاح يرد على التقارير المتداولة بشأن مستقبل الفرعون مع ليفربول: لا يعرفون شيئا

محمد صلاح،فيتو
محمد صلاح،فيتو

علق  رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح قائد منتخب مصر ومهاجم ليفربول،  على مستقبل مو صلاح مع النادي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد محمد صلاح مع فريقه ليفربول بنهاية الموسم الحالي، صيف 2025.


وكيل أعمال محمد صلاح

وقال رامي عباس في تغريدة عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس": "كل هؤلاء الصحفيين الذين ينشرون ضمنًا أن لديهم معلومات داخلية حول مستقبل محمد صلاح يقدمون منشورات لا تستند إلى أي شيء على الإطلاق".

وأضاف وكيل أعمال محمد صلاح: "لا يوجد مصادر قريبة من محمد صلاح، هي مجرد روابط خادعة، وهذا المنشور هو فقط لإخبارك أنهم لا يعرفون أي شيء".

محمد صلاح، أكد بعد مباراة مانشستر يونايتد، بعدم وجود أي مفاوضات بينه وبين إدارة ليفربول بشأن توقيعه على عقد جديد، حتى الآن.

وتسببت تصريحات محمد صلاح في إثارة حالة من القلق لدى جمهور ليفربول بشأن إمكانية رحيله مجانًا، بمجرد انتهاء عقده.

 

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