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صدق أو لا تصدق، سرقة وزيرة الشرطة البريطانية أثناء مؤتمر لمكافحة السرقة أمام كبار الضباط

وزيرة الشرطة البريطانية
وزيرة الشرطة البريطانية ديانا جونسون، فيتو

تعرضت وزيرة الجريمة والشرطة البريطانية ديانا جونسون للسرقة أثناء اجتماع لها مع كبار الضباط لمناقشة سرقة المتاجر والسرقات في ميدلانز.

وتمكن اللص من سرقة حقيبة الوزيرة وهي تحاضر أمام مؤتمر جمعية مراقبي الشرطة في فندق 4 نجوم مكتظ بكبار الضباط.

وقالت محطة “سكاي نيوز” إن ذلك حدث أثناء حضور النائبة عن حزب العمال المؤتمر السنوي لجمعية رؤساء الشرطة في كينيلورث في ويست ميدلاندز.

وخلال كلمة ألقتها في الحدث، قالت ديانا إن المملكة المتحدة "أصيبت بوباء السلوك المناهض للمجتمع والسرقة والسطو على المتاجر".

وقالت الوزيرة لقادة الشرطة: "لقد اجتاح العديد من مراكز المدن والشوارع الرئيسية في جميع أنحاء البلاد وباء السلوك المعادي للمجتمع والسرقة وسرقة المتاجر، مما يؤدي إلى تآكل مجتمعاتنا ولا يمكن السماح له بالاستمرار".

وأضافت: "هناك الآلاف من ضباط الشرطة وموظفي الدعم الرائعين الذين يقومون بعمل رائع. لكن علينا أن نواجه حقيقة أنه لا يزال هناك الكثير من ضحايا السلوك المعادي للمجتمع الذين يشعرون أنه عندما يتصلون بالشرطة، لا أحد يستمع، ولا أحد يأتي ولا يتم فعل أي شيء".

وقال مسؤولون إنها اكتشفت لاحقًا أن متعلقاتها قد سُرقت هي الأخرى، على الرغم من عدم تحديد "خطر أمني" وفقا لما نقلته المحطة عن الشرطة. 

وأكدت شرطة وارويكشاير أن الضباط يحققون في تقرير عن سرقة محفظة في الفندق المستخدم للمؤتمر بين الساعة 11 صباحًا و1.15 ظهرًا يوم الثلاثاء.

وقال متحدث باسم الشرطة إن رجلًا يبلغ من العمر 56 عامًا من كوفنتري قد تم القبض عليه للاشتباه في ارتكابه جريمة سرقة وتم إطلاق سراحه بكفالة منذ ذلك الحين بينما استمرت التحقيقات.

وتأتي السرقة في الوقت الذي انتقدت فيه الوزيرة الجديدة ارتفاع معدلات السرقة  في المتاجر، متعهدة بأن تكون "جادة في معالجة الجريمة" و"إعادة بناء الثقة" في الشرطة.

وباعتبارها وزيرة للشرطة، سيكون لديها إمكانية الوصول إلى معلومات حساسة للغاية، على الرغم من أن محتويات حقيبتها غير معروفة.

 

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وزيرة الجريمة والشرطة البريطانية ديانا جونسون كبار الضباط سرقة المتاجر والسرقات جمعية مراقبي الشرطة حزب العمال ويست ميدلاندز

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