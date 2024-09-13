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المحظوظون في الأرض، كريستيانو رونالدو يصل إلى مليار متابع رسميا (صورة)

كريستيانو رونالدو،
كريستيانو رونالدو، فيتو

واصل أسطورة كرة القدم العالمية وقائد النصر السعودي كريستيانو رونالدو تحطيم الأرقام القياسية بلا هوادة، في ملاعب كرة القدم وخارجها، وذلك بتزايد عدد معجبيه ومتابعيه في منصات التواصل الاجتماعي.

وشهد شهر سبتمبر  الجاري، في بدايته مفاجأة غير سارة للنجم البرتغالي بعدما غاب عن القائمة النهائية المرشحة للفوز بـ الكرة الذهبية لمجلة فرانس فوتبول التي تٌمنح لأفضل لاعب في العالم، لكنه نجح في المقابل في تعويض تلك الخيبة على الوجه الأكمل عندما سجل الأربعاء الماضي هدفه 900 في مشواره الكروي قبل أن يراكم مزيدا من النجاحات في العالم الافتراضي.

وأعلن رونالدو اليوم الخميس أن عدد متابعيه على حساباته الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك وإكس وإنستجرام ويوتيوب وكويشو وويبو) بلغ مليار متابع بالتمام والكمال.

واحتفى النجم البرتغالي بذلك الرقم المهول من المتابعين عبر حساباته الافتراضية التي تلقى رواجا وإعجابًا كبيرين.

وقال رونالدو عبر حسابه على منصة "إكس": "لقد صنعنا التاريخ..  مليار متابع على منصات التواصل، هذا أكثر من مجرد رقم إنه شهادة على شغفنا المشترك ودوافعنا وحبنا للعبة وما هو أبعد من ذلك".

وقال رونالدو: "من شوارع ماديرا إلى أكبر المسارح في العالم، كنت ألعب دائمًا من أجل عائلتي ومن أجلكم، والآن يقف مليار من الناس معنا، لقد كنتم معي في كل خطوة على هذه الطريق، خلال الفترات الجيدة والسيئة، هذه الرحلة هي رحلتنا، وقد أظهرنا أنه لا حدود لما يمكننا تحقيقه".

وأضاف: "شكرًا لكم على ثقتكم بي ودعمكم وكونكم جزءًا من حياتي. الأفضل لم يأت بعد، وسنستمر في الدفع والفوز وصنع التاريخ معًا".

ويتوزع متابعو رونالدو الذين يبلغ عددهم مليارا على منصات إنستجرام (أكثر من 639 مليونًا) وفيسبوك (170 مليونًا) وإكس (113 مليونًا) ويوتيوب (أكثر من 60 ألفًا) وكويشو (أكثر من 9 ملايين) وويبو (أكثر من 7 ملايين).

ويجني رونالدو أرباحًا طائلة من منصات التواصل الاجتماعي تفوق حتى ما يحصل عليه من كرة القدم.

 

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