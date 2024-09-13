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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات أبطال إفريقيا والديربي السعودي

النصر ضد أهلي جدة،
النصر ضد أهلي جدة، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة، عدد من المباريات الهامة في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية والدوريات الأوروبية والعربية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

 

دوري أبطال إفريقيا - ذهاب دور الـ32

إينوجو رينجرز ضد ساجرادا إسبيرانسا - 5:00 مساءً.

الاتحاد المنستيري ضد مولودية الجزائر- 8:00 مساءً.


الكونفيدرالية الإفريقية- ذهاب دور الـ 32

نسواتريمان  ضد شباب قسنطينة - 6:00 مساءً.
إيتوال فيلانتي ضد أنيمبــا - 7:00 مساءً.
راسينج كلوب أبيديجان ضد دياراف داكار - 7:00 مساءً.
ستيلينبوش ضد فيتا كلوب  - 8:00 مساءً.

 

الدوري الإسباني

ريال بيتيس ضد ديبورتيفو ليجانيس - 10:00 مساءً - beIN Sports HD 3

 

الدوري الفرنسي

سانت اتيان ضد ليل -  9:45 مساءً.

 

الدوري الألماني

بروسيا دورتموند  ضد هايدنهايم-  9:30 مساءً - beIN Sports HD 5

 

الدوري البرتغالي

أروكا ضد سبورتينج لشبونة - 10:15 مساءً.

 

الدوري السعودي

التعاون ضد الخليج - 6:50 مساءً - SSC HD.
ضمك ضد الأخدود - 6:50 مساءً - SSC HD.
النصر ضد أهلي جدة - 9:00 مساءً - SSC HD.

 

دوري نجوم قطر

الريان ضد الشحانية - 6:00 مساءً - الكأس.
الغرافة ضد الشمال - 6:00 مساءً - الكأس.
السد القطري ضد ام صلال -  8:00 مساءً - الكأس.

 

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مواعيد مباريات اليوم مباريات اليوم دوري أبطال أفريقيا الكونفيدرالية الدوري الإسباني الدوري الفرنسي الدوري الألماني

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