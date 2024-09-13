بعد الكندوز، انخفاض أسعار اللحوم البتلو بالأسواق

أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» في الأسواق، سجلت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” في الأسواق، تباينًأ ملحوظًا، إذ انخفض سعر اللحم بتلو صافي بنحو 7.5 جنيه، مقابل ارتفاع أسعار لحوم البتلو بالعظام بنحو جنيهين مقارنة بأسعارهما السابقة، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم الحمراء البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة، فضلًا عن سعر لحوم البتلو بالعظام اليوم في السوق، في السطور الآتية:

أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار لحوم البتلو في أسواق المحافظات

وسجل سعر اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي، في محلات الجزارة انخفاضًا يقدر بـ 7.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 405 جنيهات في الأسواق.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم ما بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر كيلو اللحوم “البتلو” بالعظم في الأسواق

فيما ارتفعت أسعار لحوم البتلو بالعظام بنحو جنيهين مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، وجاءت أسعار لحوم البتلو بالعظم كالتالي:

بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 376 جنيهًا.

سجلت اللحوم الحمراء بالعظام أقل سعر لها نحو 240 جنيهًا في أسواق المحافظات.

سجل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.

ويأتي انخفاض اللحوم البتلو بعد أن سجلت أسعار اللحوم الكندوز تباينًا في الأسواق، مع انخفاض سعر اللحوم كندوز كبيرة وصغيرة السن، مقابل ارتفاع سعر الكندوز متوسط السن؛ وذلك وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.