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حوادث

بعد شهرين من الوفاة، بلاغ للنائب العام في واقعة وفاة الطفل يوسف بالبدرشين ووالدته تحدد المشتبه بهم

الطفل يوسف المجني
الطفل يوسف المجني عليه بالبدرشين، فيتو

تــقــدم مــسعد أبو المجد السقاري المحامي بالنقض والإدارية العـــلــــيـــا، ببلاغ إلى النائب العام يحمل رقم 903052 لسنة 2024، وكــيـلًا عن صفاء يوسف المقيمة بقرية منشأة دهـــشــور البـدرشين، والدة الطفل يوسف ليثي سعداوي الذي عــثــر عــلــيه في نهاية شهر يوليو الماضي متوفى بترعة قلعة الــمـــرازيـق لفتح التحقيق في القضية مره أخري حيث يوجد «5» أشخاص مشتبه فيهم بالتسبب في وفاة نجلها.

مــسعد أبو المجد السقاري المحامي بالنقض والإدارية العـــلــــيـــا، فيتو
الطفل يوسف المجني عليه، فيتو

وقال المحامي مــسعد أبو المجد السقاري، وكيلًا عن والدة الطفل يوسف ليثي، إن والدة الطفل قامت في تاريخ 26/7/2024 بتحرير محضر رقم 3876 لسنة 2024 إداري البدرشين، بشأن واقعة غرق ابنها يوسف ليثي سعداوي ليثي بناحية قلعة المرازيق البدرشين، وبعد بذلك تبين أن ابنها قد تعرض إلى جريمة قتل عمد وأن واقعة موته ليست واقعة غرق كما لدي في بداية الأمر.

وأضاف السقاري، أن والدة الطفل ذكرت في المذكرة التي تقدمت بها أسماء 5 أشخاص مشتبه بهما في ارتكاب الواقعة، وطلبت باستخراج المحضر وإعادة التحقيق في القضية مرة أخرى واستخراج أيضًا تصريح باستخراج الجثمان وتشريحه للوصول إلي حقيقة الواقعة واستبيان سبب الوفاة واتخاذ اللازم قانونًا.

وتابع السقاري، أنه تم إنشاء العريضة يوم الخميس الماضي وتم عرضها على المكتب الفني للفحص وبعد ذلك أخدت العريضة مسارها الصحيح حتي أن وصلت صباح الأربعاء إلي نيابة البدرشين للفحص والعرض على  النائب العام، مؤكدًا السقاري أنهم واثقين في  النائب العام والنيابة العامة في رجوع حق الطفل يوسف.

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بالنقض والإدارية العـــلــــيـــا دهـــشــور البـدرشين قلعة المرازيق

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