بشكل مفاجئ، وفاة أضخم لاعب كمال أجسام في العالم عن عمر ناهز 36 عاما (صور)

توفي لاعب كمال الأجسام البيلاروسي إيليا يفيمتشوك، يوم أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 36 عاما، الذي وصِف بأنه أضخم لاعب كمال أجسام في العالم، إذ كان يتناول سبع وجبات في اليوم.

ووفق وسائل إعلام بيلاروسية، فإن الرياضي إيليا يفيمتشوك أصيب بنوبة قلبية في منزله في 8 سبتمبر الجاري ودخل في غيبوبة، وحاولت زوجته آنا إنعاشه ريثما يصل طاقم الإسعاف، وتم نقله إلى المستشفى بواسطة مروحية طائرة "هليكوبتر"، لكنه توفي بعد يومين في المستشفى.

وقالت آنا: "لقد صليت طوال هذا الوقت، على أمل أن يتعافى إيليا، وكان قلبه ينبض لمدة يومين".

ويعود سبب وفاة لاعب كمال الأجسام لإصابته بأزمة قلبية، ولم ينجح الأطباء في علاجه سريعا، والبعض أرجع سبب إصابته بأزمة قلبية إلى إكثاره من تناول المنشطات.

وكان يبلغ طول إيليا يفيمتشوك 185 سم ووزنه 158 كلج، ونظامه الغذائي، كان يتضمن سبع وجبات يومية، ومكون من نحو كيلوجرامين ونصف الكيلو من اللحم، وأكثر من 100 قطعة من السوشي.

وكان يرفع لاعب كمال الأجسام الراحل وهو على الأرض وزن 272 كجم.

ولم يشارك إيليا يفيمتشوك في منافسات كمال الأجسام الاحترافية، لكنه شارك تدريباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كان لديه أكثر من 100 ألف متابع عبر جميع المنصات.

على الرغم من أن لاعب كمال الأجسام الراحل، لم يشارك في منافسات كمال الأجسام بشكل احترافي، فإنه أصبح مشهورًا على وسائل التواصل الاجتماعي وكان لديه أكثر من 300000 متابع على تطبيق "إنستجرام"، حيث يعتقد المعجبون أنه تجاوز حدود الأداء البشري.

وقال البيلاروسي إنه دائما ما أراد أن يكون مشابها للأمريكي الشهير أرنولد شوارزنيجر.

وعاش إيليا يفيمتشوك في بيلاروس، ومن ثم في جمهورية التشيك والولايات المتحدة ودبي.