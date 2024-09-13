انتشال صاحب عقار شبرا المنهار واثنين آخرين والبحث عن ابنتيه وحفيدته (صور)

انتشلتِ الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة 3 مصابين من بينهم صاحب عقار بشارع الفاتح بجوار شارع شيكولاني بالترعة بدائرة قسم شبرا مصر المنهار وجارٍ البحث عن ابنتي صاحب العقار وحفيدته وآخرين أسفل أنقاض العقار.

وتبين من التحريات أن العقار مكتظ بالسكان وبالمعاينة تبين أن العقار مكون من 4 طوابق، على مساحة 180 مترًا في شارع التاج رقم 13 أ- شبرا مصر.



البداية كانت عندما تلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بانهيار عقار في منطقة شبرا مصر. وأكد البلاغ أن العقار مأهول بالسكان، وتوجهت لمكان البلاغ 3 سيارات إسعاف وسيارتا إطفاء.

ويواصل رجال الحماية المدنية جهودهم لاستخراج مصابين من أسفل العقار المنهار.

كما توجه لمكان الواقعة عدد من القيادات الأمنية والأجهزة التنفيذية بهدف سرعة إنهاء عملية رفع الأنقاض ونقل المصابين للمستشفيات وتواصل قوات الدفاع المدني عملها في رفع الركام والبحث عن ضحايا أسفل الأنقاض.