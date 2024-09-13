سافر تاني، الزمالك يمنح البولندي كونراد ميشالاك إجازة

حصل البولندي كونراد ميشالاك لاعب فريق الزمالك الجديد على إذن من مسؤولي النادي بالسفر إلى السعودية لمدة 72 ساعة لجمع متعلقاته والعودة إلى القاهرة مجددًا استعدادًا للانتظام في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن التعاقد مع البولندي كونراد ميشالاك لاعب فريق أحد السعودي لمدة موسم على سبيل الإعارة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

جاء التعاقد مع البولندي كونراد ميشالاك بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان اللاعب اجتاز الكشف الطبي الذي خضع له في الساعات الماضية ووقع على عقود الانتقال رسميًا لصفوف القلعة البيضاء.

وقام مسؤولو الزمالك بقيد اللاعب في القائمتين المحلية والأفريقية للفريق بعد حسم الصفقة.

كل ما تريد معرفته عن البولندي كونراد ميشالاك

وجاءت أبرز المعلومات عن البولندي كونراد ميشالاك كالتالي:

يبلغ البولندي كونراد ميشالاك من العمر 27 عاما وتأتي قيمته السوقية مليون يورو.

ويلعب في مركز الجناح الهجومي (أيمن وأيسر).

خاض البولندي كونراد ميشالاك 275 مباراة في تاريخه بواقع 16027 دقيقة.

وسجل البولندي كونراد ميشالاك 29 هدفا وقدم 32 تمريرة حاسمة فيا تلقى 14 بطاقة صفراء.

مثل منتخب بولندا للشباب وتحت 21 عامًا ولم يخض أي مباراة مع المنتخب الأول رغم انضمامه في معسكرين.

أبرز الأندية التي لعب لها: "كونيا سبور وأنقرة غوجو التركي وأحد السعودي.