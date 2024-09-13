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أخبار مصر

درجات الحرارة اليوم الجمعة 13- 9 - 2024 فى مصر

درجات الحرارة اليوم،
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن بدء انخفاض درجات الحرارة من اليوم انخفاضا تدريجيا، وتوقعت أن تنخفض من 3:2 درجات مئوية مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 13 - 9 - 2024

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حالة الطقس غدا الجمعة 13- 09- 2024 في محافظة الفيوم


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وحار رطب على السواحل الشمالية.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر  على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، معتدل رطب على السواحل الشمالية.

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى  25 والعظمى 35

القاهرة: المحسوسة: 37

العاصمة الإدارية: الصغرى 24 والعظمى 36

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 38

6 أكتوبر: الصغرى 24 والعظمى 36

6 أكتوبر المحسوسة:  38

بنها: الصغرى 25 والعظمى  35

بنها المحسوسة: 37

الإسكندرية: الصغرى 25 والعظمى 33

الاسكندرية: المحسوسة: 36

العلمين الجديدة: الصغرى 24 والعظمى 32

العلمين الجديدة: المحسوسة: 35

مطروح: الصغرى 23 والعظمى 30

مطروح: المحسوسة: 33

سيوة: الصغرى 25   والعظمى 35

سيوة: المحسوسة: 37

كاترين الصغرى 17 والعظمى 30

كاترين: المحسوسة: 32

بورسعيد الصغرى 26 العظمى 31

بورسعيد: المحسوسة: 34

الزقازيق: الصغرى 25 والعظمى 34

الزقازيق: المحسوسة: 36

الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى  35

الإسماعيلية: المحسوسة:  37

السويس: الصغرى 25 والعظمى 36

السويس: المحسوسة: 38

شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 40

شرم الشيخ: المحسوسة: 42

الغردقة الصغرى 27 والعظمى 41

الغردقة: المحسوسة: 43

الفيوم: الصغرى 25 والعظمى 35

الفيوم: المحسوسة: 37

بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 35

بنى سويف: المحسوسة: 37

المنيا: الصغرى 23 والعظمى 36

المنيا: المحسوسة: 38

أسيوط الصغرى 24 والعظمى 37

أسيوط: المحسوسة: 39

سوهاج الصغرى  25 والعظمى 37

سوهاج: المحسوسة: 39

الأقصر الصغرى 27  والعظمى 42

الأقصر: المحسوسة: 43

أسوان: الصغرى 28 والعظمى 42

أسوان: المحسوسة: 43 

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