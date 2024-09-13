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محذرا من زلازل، خبير جيولوجيا يحلل فيديو "الأرض تتنفس" الذي أذهل السودانيين

فيديو الأرض تتنفس،
فيديو "الأرض تتنفس"، فيتو

علق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، على  فيديو "الأرض تتنفس" الذي أذهل السودانيين.

وكتب “شوقي” على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تحت عنوان: “ثقوب تخرج منها غازات وأبخرة فى شمال السودان”، قائلًا: "انبعاث غازات وأبخرة من ثقوب صغيرة في القشرة الأرضية في الولاية الشمالية في السودان تثير الذعر خوفًا من حدوث زلزال أو بركان".
وأضاف أن ظاهرة طبيعية ليست منتشرة عالميًّا إلا أنها توجد فى بعض المناطق نتيجة خروج مياه ساخنة في أصل من ماجما عميقة، تحت ضغط داخلي تحاول الصعود إلى سطح الأرض من خلال التشققات أو الفوالق، وعند صعودها تتفاعل مع الصخور المحيطة والمياه الجوفية، وتصل إلى سطح الأرض في البداية غازات وأبخرة.

وتابع: "في بعض الأحيان تخرج مياه ساخنة كبريتية مكونة عيون، يساعد على ذلك حدوث فيضانات وتسرب المياه غلى تحت السطح واختلاطها بالمياه الساخنة، وكذلك الزلازل التي تنشط الفوالق والتشققات كما حدث في سوريا فيراير 2023 بعد زلزال تركيا وتكونت أكوام صغيرة من الطمي تسمى مجازًا "براكين الطمى Mud Volcanoes" وفوهات تخرج منها الغازات مثل الميثان والأبخرة".

 

في ظاهرة غريبة لم يشهدها السودان من قبل، وثق مشهدًا انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل خروج الهواء من باطن الأرض، وكأنها "تتنفس".

فقد أظهر المقطع، الذي تم تصويره في شمال البلاد، تيارات هوائية قوية تصعد من باطن الأرض إلى السطح عبر تشققات وتجاويف في الصخور الرملية الجافة، وسط اندهاش السكان المحليين.

وقال أحد شهود العيان: "لم أرَ شيئًا كهذا في حياتي. بدا وكأن الأرض تُطلق أنفاسها، وكأن هناك قوة كامنة تتفاعل مع ما يجري في السماء من أمطار وسيول".

 

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