الجمعة 13 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

انقلاب الوداع، تعرف على أسعار 18 نوعًا من المانجو بسوق العبور

أسعار المانجو اليوم
أسعار المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور، سجلت أسعار المانجو تباينًا ملحوظًا، بالتزامن مع زيادة الإقبال على شراء المانجو، مع قرب انتهاء موسم المانجو لعدد من الأصناف الرئيسية على رأسها العويسي والسكري والزبدية والفونس.

أسعار المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور لجملة الفاكهة

وتستعرض «فيتو» سعر المانجو في سوق العبور لجملة الفاكهة، وتشمل أسعار 18 نوعًا، وأبرز التحركات في أسعارها، التي جاءت كالآتي:

أسعار المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

سعر المانجو اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر المانجو العويس بين 37 جنيهًا و45 جنيهًا.
  • تراوح سعر مانجو هندي بين 25 جنيهًا و30 جنيهًا.
  • تراوح سعر مانجو تيمور بين 30 جنيهًا و35 جنيهًا.
  • تراوح سعر المانجو الزبدية بين 25 جنيهًا و28 جنيهًا.
  • تراوح سعر مانجو بلدي بين 16 جنيهًا و22 جنيهًا.
  • تراوح سعر مانجو فونس بين 30 جنيهًا و35 جنيهًا.
  • تراوح سعر المانجو الفص بين 40 جنيهًا و90 جنيهًا.
  • تراوح سعر مانجو دبشة، بين 16 جنيهًا و22 جنيهًا.
  • تراوح سعر المانجو صديقة بين 35 جنيهًا و45 جنيهًا.
  • تراوح سعر مانجو جولك بين 21 جنيهًا و25 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
أسعار المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

سعر كيلو المانجو اليوم في سوق العبور

  1. تراوح سعر مانجو سكري بين 18 جنيهًا و24 جنيهًا.
  2. تراوح سعر مانجو بيض العجل بين 16 جنيهًا و22 جنيهًا.
  3. تراوح سعر مانجو سنارة بين 16 جنيهًا و22 جنيهًا.
  4. تراوح سعر مانجو فجر كلان بين 24 جنيهًا و28 جنيهًا.
  5. تراوح سعر مانجو تومي بين 24 جنيهًا و28 جنيهًا.
  6. تراوح سعر مانجو كنت بين 22 جنيهًا و24 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  7. تراوح سعر مانجو كيت بين 22 جنيهًا و24 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  8. تراوح سعر المانجو نعومي من 30 إلى 35 جنيهًا.
txt

مع ارتفاع 8 أصناف، تعرف على أسعار 18 نوعًا من المانجو بالسوق

txt

ارتفاع العويسي والفونس والنعومي، تعرف على أسعار 18 نوعًا من المانجو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المانجو اسعار المانجو أسعار المانجو اليوم سعر المانجو سعر المانجو اليوم سعر مانجو عويس المانجو العويس سعر مانجو سوق العبور سعر المانجو فص سعر مانجو سكري سعر المانجو نعومي موقع فيتو فيتو سعر كيلو المانجو أسعار كيلو المانجو سعر كيلو مانجو أسعار كيلو مانجو

مواد متعلقة

انخفاض العويسي وارتفاع الصديقة، تعرف على أسعار المانجو في الأسواق

ارتفاع العويسي وانخفاض 5 أصناف، تعرف على أسعار 18 نوعًأ من المانجو

فوائد المانجو لتحسين مزاجك وصحة قلبك وعيونك

انخفاض العويسي والصديقة، تعرف على أسعار 18 نوعا من المانجو

ارتفاع العويسي والصديقة وانخفاض صنفين، أسعار 18 نوعًا من المانجو بسوق العبور

الأكثر قراءة

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

بعد مقتل 6 رهائن، الليكود يتصدر قائمة الأحزاب الإسرائيلية في استطلاع رأي

قانون الإجراءات الجنائية أول تشريع يقره البرلمان في دور الانعقاد الأخير

سرقة حقيبة الوزيرة البريطانية المسؤولة عن مكافحة الجريمة خلال مؤتمر للشرطة

تجدد أزمة الزوجة المتهمة بالتعدي على حماتها في الشرقية، ومحامي نداء: الزوج خدعنا وهرب

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات أبطال إفريقيا والديربي السعودي

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني والقناة الناقلة

مصدر مسئول يكشف حقيقة إيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المقيمين بصورة غير شرعية

ads

منوعات

المزيد

صدق أو لا تصدق، سرقة وزيرة الشرطة البريطانية أثناء مؤتمر لمكافحة السرقة أمام كبار الضباط

المحظوظون في الأرض، كريستيانو رونالدو يصل إلى مليار متابع رسميا (صورة)

محذرا من زلازل، خبير جيولوجيا يحلل فيديو "الأرض تتنفس" الذي أذهل السودانيين

بشكل مفاجئ، وفاة أضخم لاعب كمال أجسام في العالم عن عمر ناهز 36 عاما (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالسوق المحلي اليوم الجمعة 13- 9- 2024

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

أسعار السكر اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

حالات الجمع بين معاشين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل التبكير لصلاة الجمعة كما ورد في السنة النبوية

ما فضائل عظمة ذكر رسول الله، وما بيان معنى الصلاة على النبي؟

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 13-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية