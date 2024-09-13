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محافظات

تجدد أزمة الزوجة المتهمة بالتعدي على حماتها في الشرقية، ومحامي نداء: الزوج خدعنا وهرب

نداء وحماتها، فيتو
نداء وحماتها، فيتو

أزمة نداء وحماتها، بعد مرور نحو 44 يومًا تقريبًا من واقعة اتهام زوجة تدعى "نداء" بالتعدي على حماتها بدائرة مركز ديرب نجم محافظة الشرقية وحفظ الدعوى ضدها وذلك بعد تصالح الطرفين، عادت “الأزمة” مجددًا للواجهة لتصبح حديث الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مرة ثانية بعد سفر الزوج للخارج ورفضه عودتها للمنزل بل تطور الأمر لقيام الزوج بإخفاء المنقولات الزوجية بحسب أقوال أسرتها.

بيان عاجل من المجلس القومي للطفولة والأمومة بشأن ابنة المتهمة بالاعتداء على حماتها

محامى الزوجة يكشف مفاجآت

من جانبه كشف محمد فتوح حسن محامي الزوجة، إن الزوج قد اتفق مع أسرة زوجته على عقد جلسة عرفية بمشاركة كبار القضاة العرفيين بقرى مركز ديرب في 28 يوليو الماضي من أجل إيجاد حل للأزمة وانتهت بالفشل دون أن يتم الوصول إلى حل، بعد ساعات من الشد والجذب.

وقال فتوح لفيتو: "الزوج خدعنا عشان يسافر، حق نداء هناخده بالقانون، رفعت عليه دعاوى قضائية، منها نفقة زوجية ونفقة للطفلة حنان تشمل أجر مسكن، مصاريف العلاج، مصاريف الدراسة، الفرش والغطاء ورد المنقولات الزوجية والمصاغ الذهبي".

محامي الزوجة، فيتو

وتابع: "هناك محضر تشهير ضد الزوج متداول في النيابة العامة علاوة على محضر آخر بعد التعدي بالضرب على والدة نداء".

 

حفظ الدعوى والتصالح في قضية سحل سيدة الشرقية على يد زوجة الابن

قضت محكمة ديرب نجم الجزئية في محافظة الشرقية في يوليو الماضي حفظ الدعوى ضد الزوجة المتهمة بالتعدي بالضرب على حماتها، وذلك بعد تصالح الطرفين.

الزوجة نداء، فيتو

 

الداخلية تكشف ملابسات الفيديو

وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تمكّنت من كشف ملابسات ما تمّ تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن مقطع فيديو تظهر خلاله زوجة صاحب الحساب تعتدي على والدته بالشرقية.

وبالفحص تمّ تحديد القائم على نشر مقطع الفيديو (عامل مقيم خارج البلاد) لتضرره من زوجته (ربة منزل - مقيمة طرف والدته) لتعديها على والدته بالضرب إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات عائلية.

وباستدعاء والدته أيدت ما سبق واتهمت زوجة ابنها بالتعدي عليها بالضرب، وباستدعاء المشكو في حقها اعترفت بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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