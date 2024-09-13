الأكبر منذ إعلان ترشحها، كم جمعت حملة هاريس من تبرعات بعد مناظرتها مع ترامب؟

قال مسؤول بارز في حملة المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس، إن فريقها حصل على تبرعات بقيمة 47 مليون دولار، خلال الـ24 ساعة التي أعقبت المناظرة الرئاسية مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب يوم الثلاثاء.

ويمثل الرقم أكبر مبلغ تبرع للحملة منذ أن أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي ترشحها للسباق الرئاسي في يوليو الماضي.

وأشار فريق هاريس إلى أنه خلال الفترة الواقعة بين ليلة الثلاثاء ومساء الأربعاء، تبرع ما يقرب من 600 ألف شخص لحملة المرشحة الديمقراطية، وفق ما ذكرت "سكاي نيوز" البريطانية.

وقالت جين أومالي ديلون رئيسة حملة هاريس: "بينما يواصل برنامجنا لجمع التبرعات إظهار قوته التاريخية، لا يمكن اعتبار هذا الزخم أمرا مفروغا منه".

وأضافت: "لا يمكننا الاستهانة بقوة فريق ترامب وجهوده القوية في جمع التبرعات والتنظيم المصممة عمدا لبث الفرقة وزرع الشك بين الأمريكيين".

وكان الرئيس الأمريكي السابق ترامب قد قال الخميس إنه لن يشارك في مناظرة انتخابية أخرى مع منافسته هاريس قبل انتخابات الخامس من نوفمبر.