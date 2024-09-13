رسالة إلى أمريكا وحلفائها، لأول مرة كوريا الشمالية تنشر صورا لمنشأة تخصيب يورانيوم

كشفت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، لأول مرة عن صور لمنشأة تخصيب يورانيوم، حيث أظهرت الزعيم كيم جونج أون، وهو يتفقد المنشأة وما بها من أجهزة طرد مركزي جديدة.



وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية أن الزعيم كيم جونج أون زار المنشأة ودعا إلى بذل جهود أقوى لزيادة عدد أسلحته النووية "بشكل كبير".



ويعتبر هذا هو أول كشف علني من جانب كوريا الشمالية عن منشأة لتخصيب اليورانيوم منذ أن عرضت منشأة في يونجبيون على علماء أمريكيين زائرين في عام 2010.

ويرى البعض أن تلك اللقطات تأتي كمحاولة لممارسة المزيد من الضغط على الولايات المتحدة وحلفائها، حيث يمكن أن توفر للدول الأجنبية مصدرا قيما للمعلومات لتقدير كمية المكونات النووية التي تنتجها كوريا الشمالية.

وأعرب كيم خلال زيارة لمعهد الأسلحة النووية وقاعدة إنتاج المواد النووية الصالحة للاستخدام في صنع الأسلحة، عن "رضاه الكبير عن القوة التقنية الرائعة لمجال الطاقة النووية" الذي تمتلكه كوريا الشمالية.



وقالت وكالة الأنباء الكورية إن كيم زار غرفة التحكم في قاعدة تخصيب اليورانيوم وموقعًا من شأنه أن يوسع قدرته على إنتاج الأسلحة النووية.



وأظهرت صور وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية كيم وهو يتلقى إحاطة من العلماء أثناء سيره على طول صفوف طويلة من الأنابيب الرمادية الطويلة، لكن وكالة الأنباء المركزية الكورية لم تذكر متى زار كيم المنشآت وأين تقع.