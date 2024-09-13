الجمعة 13 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رسالة إلى أمريكا وحلفائها، لأول مرة كوريا الشمالية تنشر صورا لمنشأة تخصيب يورانيوم

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، فيتو

كشفت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، لأول مرة عن صور لمنشأة تخصيب يورانيوم، حيث أظهرت الزعيم كيم جونج أون، وهو يتفقد المنشأة وما بها من أجهزة طرد مركزي جديدة.


وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية أن الزعيم كيم جونج أون زار المنشأة ودعا إلى بذل جهود أقوى لزيادة عدد أسلحته النووية "بشكل كبير".


ويعتبر هذا هو أول كشف علني من جانب كوريا الشمالية عن منشأة لتخصيب اليورانيوم منذ أن عرضت منشأة في يونجبيون على علماء أمريكيين زائرين في عام 2010.

ويرى البعض أن تلك اللقطات تأتي كمحاولة لممارسة المزيد من الضغط على الولايات المتحدة وحلفائها، حيث يمكن أن توفر للدول الأجنبية مصدرا قيما للمعلومات لتقدير كمية المكونات النووية التي تنتجها كوريا الشمالية.

وأعرب كيم خلال زيارة لمعهد الأسلحة النووية وقاعدة إنتاج المواد النووية الصالحة للاستخدام في صنع الأسلحة، عن "رضاه الكبير عن القوة التقنية الرائعة لمجال الطاقة النووية" الذي تمتلكه كوريا الشمالية.


وقالت وكالة الأنباء الكورية إن كيم زار غرفة التحكم في قاعدة تخصيب اليورانيوم وموقعًا من شأنه أن يوسع قدرته على إنتاج الأسلحة النووية.


وأظهرت صور وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية كيم وهو يتلقى إحاطة من العلماء أثناء سيره على طول صفوف طويلة من الأنابيب الرمادية الطويلة، لكن وكالة الأنباء المركزية الكورية لم تذكر متى زار كيم المنشآت وأين تقع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كوريا الشمالية منشأة تخصيب يورانيوم الزعيم كيم جونج أون اجهزة طرد مركزي الولايات المتحدة وحلفائها

الأكثر قراءة

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

سرقة حقيبة الوزيرة البريطانية المسؤولة عن مكافحة الجريمة خلال مؤتمر للشرطة

إيقاف تشغيل هذه القطارات بدءا من الأحد المقبل

أسعار الأرز بالسوق المحلي اليوم الجمعة 13- 9- 2024

تواصل أعمال رفع أنقاض عقار شبرا المنكوب واستمرار إخلاء العقارات المجاورة (صور)

بعد مقتل 6 رهائن، الليكود يتصدر قائمة الأحزاب الإسرائيلية في استطلاع رأي

قانون الإجراءات الجنائية أول تشريع يقره البرلمان في دور الانعقاد الأخير

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني والقناة الناقلة

منوعات

المزيد

صدق أو لا تصدق، سرقة وزيرة الشرطة البريطانية أثناء مؤتمر لمكافحة السرقة أمام كبار الضباط

المحظوظون في الأرض، كريستيانو رونالدو يصل إلى مليار متابع رسميا (صورة)

محذرا من زلازل، خبير جيولوجيا يحلل فيديو "الأرض تتنفس" الذي أذهل السودانيين

بشكل مفاجئ، وفاة أضخم لاعب كمال أجسام في العالم عن عمر ناهز 36 عاما (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالسوق المحلي اليوم الجمعة 13- 9- 2024

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

أسعار السكر اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

حالات الجمع بين معاشين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل التبكير لصلاة الجمعة كما ورد في السنة النبوية

ما فضائل عظمة ذكر رسول الله، وما بيان معنى الصلاة على النبي؟

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 13-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية