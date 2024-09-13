بسبب الأغلبية، الرئيس السنغالي يحل البرلمان ويعلن موعد الانتخابات التشريعية

أعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، في خطاب إلى الأمة، الخميس، حلَّ "الجمعية الوطنية" وحدد موعدًا للانتخابات التشريعية يوم الأحد 17 نوفمبر 2024.

وقال فاي: "أعلن حلَّ الجمعية الوطنية لأطلب من الشعب صاحب السيادة توفير الوسائل المؤسسية التي تسمح لي بتجسيد التحول على مستوى النظام الذي وعدتهم به".

وأضاف الرئيس، الذي انتخب في مارس 2024، عبر شاشة التلفزيون الوطني: "اليوم، أكثر من أي وقت مضى، حان الوقت لوضع نسق جديد لولايتي الخمسية"، وفق "فرانس برس".

ويهدف القرار إلى منح فاي أغلبية برلمانية مستقرة، في حين أن معسكر الرئيس السابق ماكي سال كان يهيمن على المجلس التشريعي المنحل الذي انتخب عام 2022.

وتابع باسيرو ديوماي فاي قائلًا إن "التعطيلات التي شهدتها الجمعية الوطنية في الأيام القليلة الماضية أقنعته أن التعهد بتعاون صادق مع الأغلبية البرلمانية (...) كان مجرد وهم".

واعتبر أن الأغلبية البرلمانية "قررت الابتعاد عن الشعب لتعزيز ثقافة التعطيل وبالتالي عرقلة تنفيذ المشروع الذي انتخبت على أساسه".

وشكك فاي في إدارة سلفه للمالية العامة. واستنادًا إلى مراجعة للحسابات أجراها ديوان المحاسبة، استنكر "تجاوزات أخفيت عمدًا" و"تطورًا من دون ضوابط لكتلة المرتبات والديون والفوائد على الديون، والفشل في السيطرة على الدعم".



وانتخب فاي، عقب أزمة سياسية طاحنة شهدتها البلاد، إذ كان مقررا أن يدلي السنغاليون بأصواتهم في 25 فبراير/شباط الماضي، لكن الرئيس السابق ماكي سال قرر تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى مما أدخل البلاد في أزمة سياسية وفوضى في الشارع.

وتراجع سال بعد ذلك عن قراره ليعلن إجراء الانتخابات في 24 مارس الماضي، والتي أتت بالرئيس باسيرو فاي إلى سدة الحكم من صفوف المعارضة.

وحاول فاي، طمأنة الداخل والخارج برسائل مباشرة وجهها إلى "الشركاء" في البلاد، واصفا إياهم بـ"المحترمين"، وتعهد بأن "السنغال ستظلّ الحليف الآمن والموثوق به".

ولكن محللين رأوا أن فرنسا ستكون الخاسر الأكبر مع الرئيس فاي بالنظر إلى موقفه المبدئي من الحضور الفرنسي في المشهد السياسي والاقتصادي السنغالي، حيث وعد السنغاليين بـ"سيادة دولتهم على قراراتها بعيدا عن القوى الاستعمارية وإحداث قطيعة مع الفرنك الفرنسي والشركات الفرنسية".

وتعهد فاي كذلك بإقامة "حكم رشيد"، خاصة فيما يتعلق بالاستغلال المستقبلي لموارد النفط والغاز، وذلك ضمن "سياسة جريئة" على حد وصفه، "من خلال مكافحة الفساد بلا هوادة".