الجمعة 13 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بسبب الأغلبية، الرئيس السنغالي يحل البرلمان ويعلن موعد الانتخابات التشريعية

الرئيس السنغالي باسيرو
الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، فيتو

أعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، في خطاب إلى الأمة، الخميس، حلَّ "الجمعية الوطنية" وحدد موعدًا للانتخابات التشريعية يوم الأحد 17 نوفمبر 2024.

وقال فاي: "أعلن حلَّ الجمعية الوطنية لأطلب من الشعب صاحب السيادة توفير الوسائل المؤسسية التي تسمح لي بتجسيد التحول على مستوى النظام الذي وعدتهم به".

وأضاف الرئيس، الذي انتخب في  مارس 2024، عبر شاشة التلفزيون الوطني: "اليوم، أكثر من أي وقت مضى، حان الوقت لوضع نسق جديد لولايتي الخمسية"، وفق "فرانس برس".

ويهدف القرار إلى منح فاي أغلبية برلمانية مستقرة، في حين أن معسكر الرئيس السابق ماكي سال كان يهيمن على المجلس التشريعي المنحل الذي انتخب عام 2022.

وتابع باسيرو ديوماي فاي قائلًا إن "التعطيلات التي شهدتها الجمعية الوطنية في الأيام القليلة الماضية أقنعته أن التعهد بتعاون صادق مع الأغلبية البرلمانية (...) كان مجرد وهم".

واعتبر أن الأغلبية البرلمانية "قررت الابتعاد عن الشعب لتعزيز ثقافة التعطيل وبالتالي عرقلة تنفيذ المشروع الذي انتخبت على أساسه".

وشكك فاي في إدارة سلفه للمالية العامة. واستنادًا إلى مراجعة للحسابات أجراها ديوان المحاسبة، استنكر "تجاوزات أخفيت عمدًا" و"تطورًا من دون ضوابط لكتلة المرتبات والديون والفوائد على الديون، والفشل في السيطرة على الدعم".


وانتخب فاي، عقب أزمة سياسية طاحنة شهدتها البلاد، إذ كان مقررا أن يدلي السنغاليون بأصواتهم في 25 فبراير/شباط الماضي، لكن الرئيس السابق ماكي سال قرر تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى مما أدخل البلاد في أزمة سياسية وفوضى في الشارع.

وتراجع سال بعد ذلك عن قراره ليعلن إجراء الانتخابات في 24 مارس الماضي، والتي أتت بالرئيس باسيرو فاي إلى سدة الحكم من صفوف المعارضة.

وحاول فاي، طمأنة الداخل والخارج برسائل مباشرة وجهها إلى "الشركاء" في البلاد، واصفا إياهم بـ"المحترمين"، وتعهد بأن "السنغال ستظلّ الحليف الآمن والموثوق به".

ولكن محللين رأوا أن فرنسا ستكون الخاسر الأكبر مع الرئيس فاي بالنظر إلى موقفه المبدئي من الحضور الفرنسي في المشهد السياسي والاقتصادي السنغالي، حيث وعد السنغاليين بـ"سيادة دولتهم على قراراتها بعيدا عن القوى الاستعمارية وإحداث قطيعة مع الفرنك الفرنسي والشركات الفرنسية".

وتعهد فاي كذلك بإقامة "حكم رشيد"، خاصة فيما يتعلق بالاستغلال المستقبلي لموارد النفط والغاز، وذلك ضمن "سياسة جريئة" على حد وصفه، "من خلال مكافحة الفساد بلا هوادة".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي خطاب إلى الأمة حل الجمعية الوطنية الانتخابات التشريعية الرئيس السابق ماكي سال كان

الأكثر قراءة

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

سرقة حقيبة الوزيرة البريطانية المسؤولة عن مكافحة الجريمة خلال مؤتمر للشرطة

إيقاف تشغيل هذه القطارات بدءا من الأحد المقبل

أسعار الأرز بالسوق المحلي اليوم الجمعة 13- 9- 2024

تواصل أعمال رفع أنقاض عقار شبرا المنكوب واستمرار إخلاء العقارات المجاورة (صور)

بعد مقتل 6 رهائن، الليكود يتصدر قائمة الأحزاب الإسرائيلية في استطلاع رأي

قانون الإجراءات الجنائية أول تشريع يقره البرلمان في دور الانعقاد الأخير

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني والقناة الناقلة

منوعات

المزيد

صدق أو لا تصدق، سرقة وزيرة الشرطة البريطانية أثناء مؤتمر لمكافحة السرقة أمام كبار الضباط

المحظوظون في الأرض، كريستيانو رونالدو يصل إلى مليار متابع رسميا (صورة)

محذرا من زلازل، خبير جيولوجيا يحلل فيديو "الأرض تتنفس" الذي أذهل السودانيين

بشكل مفاجئ، وفاة أضخم لاعب كمال أجسام في العالم عن عمر ناهز 36 عاما (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالسوق المحلي اليوم الجمعة 13- 9- 2024

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

أسعار السكر اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

حالات الجمع بين معاشين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل التبكير لصلاة الجمعة كما ورد في السنة النبوية

ما فضائل عظمة ذكر رسول الله، وما بيان معنى الصلاة على النبي؟

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 13-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية