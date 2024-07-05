أخبار مصر: ملحد يزلزل بريطانيا، فنانة شهيرة تستفز المصريين، تصرف صبياني يهدد حياة السوريين بتركيا، قرار يسعد أهالي الجيزة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

اليوم، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر المحرم لعام 1446 وبداية السنة الهجرية الجديدة

تستطلع دار الإفتاء المصرية، اليوم الجمعة الموافق 29 من ذي الحجة 1445 هـ، 5 يوليو 2024، هلال شهر المحرم لمعرفة بداية العام الهجري الجديد 1446، وذلك من خلال لجانها الشرعية المنتشرة في عدد من الأماكن على مستوى الجمهورية.

هيحدث نقلة نوعية، أول قرار لمحافظ الجيزة الجديد بعد توليه المنصب

اتخذ المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة الجديد، قراره الأول بعد توليه المنصب، بشأن التركيز على التحول الرقمي، في خطوة هامة نحو تحسين كفاءة العمل وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

حزب العمال البريطاني يتصدر نتائج الانتخابات العامة ويفوز بـ 410 مقاعد

أظهرت استطلاعات للرأي أن حزب العمال البريطاني فاز في الانتخابات البرلمانية بحصوله على 410 مقاعد من أصل 650 مقعدًا في مجلس العموم، بينما جاء حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك في المركز الثاني بحصوله على 131 مقعدًا فقط.

رئيس مودرن سبورت لـ حسام وإبراهيم حسن: هاتوا الفلوس اللي عليكم

قال وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت، إن من حق فريقه المشاركة في بطولة الكونفيدرالية للموسم المقبل طبقًا للوائح.

تعرف على أول خطبة جمعة بمساجد مصر اليوم بعد تولي أسامة الأزهري وزارة الأوقاف

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة تحت عنوان “الهجرة النبوية المشرفة وحديث القرآن الكريم عن المهاجرين والأنصار”، وذلك في أول خطبة بعد تعيين الدكتور أسامة الأزهري، وزيرًا للأوقاف بعد التغيير الوزاري الأخير.

تبدأ من 80 جنيها والغطس بـ 250، أسعار نظارات السباحة للكبار والصغار بالأسواق (صور)

أسعار نظارات السباحة للكبار والصغار بالأسواق، يعد فصل الصيف موسمًا لتعلم السباحة، حيث تفتح نوادي السباحة أبوابها لتدريب المبتدئين، أو لاستخدام حمامات السباحة للتنزه وقضاء عطلة صيفية، إلى جانب أن الصيف هو موسم المصايف الأول، حيث يذهب المواطنون خلال شهور الصيف إلى الشواطئ والمناطق الساحلية لقضاء عطلة صيفية رائعة.

ملحد وداعم لإسرائيل، من هو كير ستارمر الذي أنهى 14 عاما من حكم المحافظين لبريطانيا

حقق حزب العمال البريطاني انتصارًا ساحقًا في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس، لينهي بذلك 14 عامًا متتالية من حكم المحافظين ويفتح أبواب داونينج ستريت أمام زعيمه ستارمر، بحسب ما أظهر استطلاع لآراء المقترعين.

مواعيد مباريات اليوم في ربع نهائي يورو 2024 وكوبا أمريكا والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة 5 يوليو 2024 العديد من المباريات في مختلف المسابقات العالمية والدولية، ويأتي على رأسها مواجهتي ربع نهائي اليورو بين إسبانيا ضد ألمانيا والبرتغال ضد فرنسا.

يحتاج لمزيد من "النوم"، بايدن يثير إحباط حكام الولايات الديمقراطيين

أخبر الرئيس الأمريكي جو بايدن حكام ولايات ديمقراطيين خلال اجتماع في البيت الأبيض الأربعاء أن جزءًا من خطته المستقبلية يكمن بالتوقف عن جدولة مناسبات بعد الساعة الثامنة مساءً حتى يتمكن من الحصول على مزيد من النوم، وفقًا لتصريح ثلاثة مصادر مطلعة لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

غير متوقعة، درجات الحرارة اليوم الجمعة 05-7- 2024 فى مصر

أعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس اليوم الجمعة، وتوقعت انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة من 2: 3 درجات مئوية.

أسماء جلال: بعشق وائل جسار بجنون وطلبت إيده للجواز على المسرح وأحرجني (فيديو)

فجرت الفنانة أسماء جلال، مفاجأة بشأن حبها للمطرب اللبناني وائل جسار، مؤكدة: "ده حبيبي، وبحبه جدًّا وكنت الشخصية الملزقة اللي بحط صوره في الدولاب وفوق السرير، وبوسترات كتير له".

ساكن جديد في "10 داونينج ستريت"، ماذا يحدث بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية البريطانية؟

أظهر استطلاع للرأي يوم الخميس أن كير ستارمر سيكون رئيس الوزراء المقبل لبريطانيا مع توقع فوز حزب العمال بأغلبية كبيرة في الانتخابات البرلمانية وتكبد حزب المحافظين بزعامة ريشي سوناك خسارة غير مسبوقة.

الذهب يتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية مع ترقب بيانات أمريكية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، متجهًا إلى تحقيق مكاسب أسبوعية، بينما يترقب المتعاملون بيانات الوظائف الأمريكية من أجل الحصول على مؤشرات بشأن مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض أسعار الفائدة.

بـ 2500 جنيه لمدة 5 سنوات، خطوات ترخيص سلاح ناري وإجراءات نقله للورثة والفئات المستحقة

ترصد فيتو خطوات ورسوم وإجراءات الحصول على رخصة سلاح ناري وخطوات نقله للورثة.

الجيش الإسرائيلي يكشف عن استعداده لقبول الصفقة مع حماس بأي ثمن

أكد مسؤول في جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، أن الجيش يتجه لقبول صفقة مع حماس لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسيتحول لأسلوب الغارات على أهداف محددة.

مارتينيز ينقذ الأرجنتين ويعبر بها لنصف نهائي كوبا بعد التصدي لـ ركلتي جزاء (فيديو)

الأرجنتين ضد الإكوادور، تمكن منتخب الأرجنتين من العبور إلى الدور النصف نهائي لبطولة كوبا أمريكا 2024 بعد تخطي عقبة الإكوادور في مباراة صعبة بعد ركلات الحظ الترجيحية والتي انتهت بنتيجة 3-1.

رد غير متوقع لـ سحر رامي عن إعلانات المقاطعة (فيديو)

كشفت الفنانة سحر رامي، عن موقفها من عمل إعلان لمنتج من منتجات حملة المقاطعة تضامنًا من الشعب الفلسطيني.

وريثة ديزني تعلن وقف التبرعات للحزب الديمقراطي حتى ينسحب بايدن

قالت حفيدة والت ديزني ووريثة شركة الترفيه الكبرى، أبيجيل ديزني، لشبكة “سي.إن.بي.سي” يوم الخميس إنها ستوقف التبرعات للحزب الديمقراطي حتى ينسحب الرئيس جو بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

أول اختبار للمحافظ الجديد، غرق شوارع حي الزهور بالزقازيق بسبب انفجار خط مياه رئيسي (صور)

شهد حي الزهور في مدينة الزقازيق محافظة الشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حالة من الشلل المروري بسبب انفجار خط المياه الرئيسي، ما أدى إلى غرق الشوارع بالمياه، وانقطاع المياه عن العديد من المناطق.

تسريب بيانات ملايين اللاجئين السوريين في تركيا، والفاعل فتى عمره 14 عاما

كرة لهب من شأنها أن تفجر أحداثًا جديدة بين الأتراك واللاجئين السوريين، وقد تؤدي إلى دائرة عنف لا يحمد عقباها، إذ أقدمت مجموعة مجهولة في تركيا بتسريب بيانات الكثير من اللاجئين السوريين عبر تطبيق "تيليجرام".

المحرقة، سر تسخين أحذية لاعبي منتخب ألمانيا في فرن قبل خوض لقاءات يورو 2024

يورو 2024، في واقعة غريبة وفريدة من نوعها لجأ المنتخب الألماني إلى طريقة علمية فريدة لرفع من جاهزية لاعبيه ومساعدتهم على تقديم أفضل ما لديهم خلال مباريات يورو 2024.