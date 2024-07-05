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خارج الحدود

الجيش الإسرائيلي يكشف عن استعداده لقبول الصفقة مع حماس بأي ثمن

قطاع غزة، فيتو
قطاع غزة، فيتو

أكد مسؤول في جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، أن الجيش يتجه لقبول صفقة مع حماس لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسيتحول لأسلوب الغارات على أهداف محددة.

الجيش الإسرائيلي يتقبل الصفقة مع حماس

وقال المسؤول الإسرائيلي القناة الـ14 العبرية، إن الجيش يتجه لقبول الصفقة مع حماس، وسوف يتحول لأسلوب الغارات التي تنتقي أهدافا بعينها.

وتابع: قيادة الجيش مستعدة لقبول أي صفقة مع حماس بأي ثمن والمهم هو وقف الحرب، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن خطط الجيش لهزيمة حماس عبر الغارات التي تنتقي أهدافا بعينها لن تؤدي للنصر.

تخوف إسرائيلي من إفساد نتنياهو صفقة الأسرى

فى ذات السياق، قال مسؤول إسرائيلي آخر للقناة 12 العبرية، إن رد حماس على منحى الصفقة يتضمن اختراقا، والأمر الآن يتوقف على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

لافتا، إلى أن هناك قلقا يساور جهات بالوفد الإسرائيلي المفاوض من أن تخرب جهات مقربة من نتنياهو الفرصة لإبرام صفقة تهدئة.

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