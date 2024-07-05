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غير متوقعة، درجات الحرارة اليوم الجمعة 05-7- 2024 فى مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

أعلنت هيئة  الارصاد الجوية حالة الطقس اليوم  الجمعة، وتوقعت انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة من 2: 3 درجات مئوية.

 

انكسار الموجة الحارة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 5 - 7 -2024

حالة الطقس غدًا الجمعة 05- 07- 2024 بوادي النطرون


كما توقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى، وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وحار رطب على السواحل الشمالية

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضا أن يسود  طقس مائلا للحرارة رطب ليلا  وفى الصباح الباكر  على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، معتدلا رطب على السواحل الشمالية.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 26 والعظمى 36

القاهرة: المحسوسة: 38

العاصمة الإدارية: الصغرى 25 والعظمى 36

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 38

6 أكتوبر: الصغرى 26 والعظمى 36

6 أكتوبر المحسوسة:  38

بنها: الصغرى 26 والعظمى  36

بنها المحسوسة: 38

الإسكندرية: الصغرى 23 والعظمى 31

الاسكندرية: المحسوسة: 34

العلمين الجديدة: الصغرى 22 والعظمى 31

العلمين الجديدة: المحسوسة: 34

مطروح: الصغرى 23 والعظمى 30

مطروح: المحسوسة: 33

سيوة: الصغرى 22   والعظمى 37

سيوة: المحسوسة: 39

كاترين الصغرى 17 والعظمى 34

كاترين: المحسوسة: 36

بورسعيد الصغرى 24 العظمى 32

بورسعيد: المحسوسة: 36

الزقازيق: الصغرى 26 والعظمى 36

الزقازيق: المحسوسة: 38

الإسماعيلية الصغرى 27 والعظمى  36

الاسماعيلية: المحسوسة:  38

السويس: الصغرى 24 والعظمى 37

السويس: المحسوسة: 39

شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 42

شرم الشيخ: المحسوسة: 43

الغردقة الصغرى 28 والعظمى 41

الغردقة: المحسوسة: 42

الفيوم: الصغرى 23 والعظمى 39

الفيوم: المحسوسة: 40

بنى سويف الصغرى 23 والعظمى 40

بنى سويف: المحسوسة: 41

المنيا: الصغرى 24 والعظمى 41

المنيا: المحسوسة: 42

أسيوط الصغرى 25 والعظمى 42

اسيوط: المحسوسة: 43

سوهاج الصغرى  26 والعظمى 43

سوهاج: المحسوسة: 44

الأقصر الصغرى 28  والعظمى 44

الاقصر: المحسوسة: 45

أسوان: الصغرى 28 والعظمى 44

أسوان: المحسوسة: 45


 

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