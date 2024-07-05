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خارج الحدود

وريثة ديزني تعلن وقف التبرعات للحزب الديمقراطي حتى ينسحب بايدن

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن، فيتو

قالت حفيدة والت ديزني ووريثة شركة الترفيه الكبرى، أبيجيل ديزني، لشبكة “سي.إن.بي.سي” يوم الخميس إنها ستوقف التبرعات للحزب الديمقراطي حتى ينسحب الرئيس جو بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

ورفض بايدن مرارًا الانسحاب على الرغم من تزايد الدعوات لتلك الخطوة منذ أدائه في المناظرة الرئاسية الأولى أمام الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب، ولم ترد أبيجيل ديزني بعد على اتصالات تطلب مزيدًا من التعليقات، وفق رويترز.

فيما تعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الخميس مواصلة النضال رغم دعوات تطالبه بالانسحاب من السباق الرئاسي، مشددًا خلال احتفال بعيد الاستقلال في البيت الأبيض على أنه «لن يذهب إلى أي مكان».

وردًّا على أحد مؤيديه الذي طلب منه “مواصلة النضال”، قال الرئيس البالغ 81 عامًا «لن أذهب إلى أي مكان»، بحسب فرانس برس.

 

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