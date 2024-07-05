الجمعة 05 يوليو 2024
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أخبار مصر

تعرف على أول خطبة جمعة بمساجد مصر اليوم بعد تولي أسامة الأزهري وزارة الأوقاف

أسامة الأزهري وزير
أسامة الأزهري وزير الأوقاف، فيتو
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حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة  تحت عنوان “الهجرة النبوية المشرفة وحديث القرآن الكريم عن المهاجرين والأنصار”، وذلك في أول خطبة بعد تعيين الدكتور أسامة الأزهري، وزيرًا للأوقاف بعد التغيير الوزاري الأخير.

 

موضوعات خطب شهر يونيو 2024

وفي وقت سابق حددت وزارة الأوقاف موضوعات “خطب شهر يوليو٢٠٢٤م” التي جاءت على النحو التالي:

* الجمعة الأولى 5 يوليو 2024م: حديث القرآن الكريم عن المهاجرين والأنصار.
* الجمعة الثانية 12 يوليو 2024م: حق العمل وقتًا وأداءً ومخاطر الإخلال به.
* الجمعة الثالثة 19 يوليو 2024م: قيمة الاحترام وأثره في حياتنا.
* الجمعة الرابعة 26 يوليو 2024م: السنة النبوية المشرفة ومكانتها في التشريع.

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وزارة الأوقاف موضوعات خطب شهر يونيو الهجرة النبوية المشرفة المهاجرين والأنصار حق العمل قيمة الاحترام وأثره في حياتنا السنة النبوية المشرفة

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