أسماء جلال: بعشق وائل جسار بجنون وطلبت إيده للجواز على المسرح وأحرجني (فيديو)

أسماء جلال، فجرت الفنانة أسماء جلال، مفاجأة بشأن حبها للمطرب اللبناني وائل جسار، مؤكدة: "ده حبيبي، وبحبه جدًّا وكنت الشخصية الملزقة اللي بحط صوره في الدولاب وفوق السرير، وبوسترات كتير له".

حب غريب من أسماء جلال لـ وائل جسار

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "أون": "حبي لوائل جسار اتطور بقيت غريبة الأطوار جدًّا وبحضر كل حفلاته، وأي حفلة له كنت أول واحدة تعرف مكانها وميعادها وأحجز الترابيزة ليَّ بس علشان ما حدش يعمل دوشة جنبي".



أسماء جلال، فيتو

حجز ترابيزة حفل وائل جسار

وأضافت أسماء جلال: "الترابيزة اللي كنت بحجزها في أي حفل لوائل جسار كانت بتبقى أول ترابيزة وأقعد أنظر له نظرات رومانسية ودايمًا ببقى لابسة فستان طويل علشان ألفت انتباهه ويشوفني، مع إنه متجوز وأنا كنت صغيرة ومش عارفة بعمل إيه بس كنت مقتنعة إني هلفت انتباهه".



طلب أسماء جلال من وائل جسار الزواج

وأكملت: "في مرة من المرات في إحدى الحفلات وائل جسار خاف مني، رُحت أتصور معاه وبعد لما اتصورنا صورة لفيت له وقلت له أنت عارف إن احنا هنتجوز وكنت وقتها صغيرة فرد عليَّ وقال لأ والله، ورُحت ماشية ومن وقتها قلت مش هحرج نفسي تاني وما رُحش حفلات تاني".

أسماء جلال مع منى الشاذلي، فيتو

حب أسماء جلال لـ وائل جسار

وأكدت: "أنا بحب وائل جسار بس مش زي زمان علشان ربنا يبارك له في مراته، وهو هيتفاجئ بالحدوتة اللي حكيتها دلوقتِ".

أسماء جلال تغني لـ وائل جسار وترسل إليه قلبًا على الهواء

وغنت أسماء جلال، إحدى أغاني وائل جسار "معارف والنهاية واحدة" بطريقتها الخاصة، معربة عن حبها له بقولها لمنى الشاذلي: "ممكن تعملي لي مفاجأة وتجيبهولي ويبقى بيعدي كده من قدامي"، لترد منى الشاذلي: "يا حبيبتي أنا هاخدك من إيدك ونروح له من عينيَّ الاتنين"، لترسل أسماء جلال قلبًا على الهواء لوائل جسار".