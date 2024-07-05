بـ 2500 جنيه لمدة 5 سنوات، خطوات ترخيص سلاح ناري وإجراءات نقله للورثة والفئات المستحقة

ترصد فيتو خطوات ورسوم وإجراءات الحصول على رخصة سلاح ناري وخطوات نقله للورثة.

تلك الرخصة التي تصدر من قطاع الأسلحة والذخيرة بوزارة الداخلية والتي تتم من خلال تقدم راغب الخدمة بطلب لمأمور قسم الشرطة التابع له وبعدها يقوم بإجراءات وخطوات نريدها بالسطور التالية:

أولًا_ الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة سلاح ناري:

- تقديم طلب الحصول علي الرخصة موجه إلي مأمور قسم الشرطة التابع له.

2- تقديم شهادتين طبيتين تفيدان بحالة مقدم الطلب في الباطنة والنظر.

3- تقديم صحيفة الحالة الجنائية للتأكد من عدم وجود أحكام صدرت ضد المتقدم.

ـ إقرار بعدم وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء.

- تقديم 4 صور شخصية 4*6 حديثة.

- كتابة مذكرة تدون فيها مبررات الحصول على رخصة سلاح ناري.

ثانيًا_الفئات التي يحق لها التقدم للحصول على رخصة السلاح

- أصحاب المهن الحرة منح لهم القانون حق التقدم للحصول على رخصة سلاح إذا توافرت فيه الشروط السابقة.

- أصحاب رؤوس الأموال أمثال رجال الأعمال.

_ أصحاب حيازة الأراضي الزراعية الكبيرة، إذا توافرت فيه الشروط السابقة.

- الصحفيون وكل العاملين في مجال الإعلام والتليفزيون.

- المحامون.

ثالثًا_خطوات الحصول على رخصة سلاح ناري:

_ الذهاب إلى قسم الشرطة التابع له مقدم الطلب المدون في بطاقة الرقم القومي.

_تسليم الأوراق المطلوبة لمأمور قسم الشرطة، لاتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة للترخيص.

_ استلام خطاب معتمد من مأمور القسم موجه إلى مركز التدريب على حمل السلاح بالمديرية لإجراء الاختبارات المطلوبة.

_ تسلم الخطاب الذي يحصل عليه من مركز التدريب إلى قسم الشرطة محل إقامة مقدم الطلب لاستكمال إجراءات ترخيص السلاح.

رابعًا_تكلفة استخراج رخصة سلاح ناري:

رسوم ترخيص السلاح الناري يقدر بـ 2500 جنيه لمدة خمس سنوات

خامسًا_خطوات نقل رخصة السلاح للابن في حال وفاة والده المرخص:

ـ بيان بمبررات الترخيص.

ـ شهادتين طبيتين من أخصائي تفيد اللياقة الطبية لطالب الرخصة صحيًّا لحمل السلاح.

ـ المؤهل الدراسى بالنسبة للمؤهلات أو شهادة محو الأمية، لمن سنهم أقل من 35 سنة.

ـ تحديد الغرض من طلب الرخصة.