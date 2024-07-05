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اقتصاد

الذهب يتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية مع ترقب بيانات أمريكية

أسعار الذهب، فيتو
أسعار الذهب، فيتو

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، متجهًا إلى تحقيق مكاسب أسبوعية، بينما يترقب المتعاملون بيانات الوظائف الأمريكية من أجل الحصول على مؤشرات بشأن مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض أسعار الفائدة.

 

بورصة الذهب

وبحلول الساعة 00:45 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2358.14 دولار للأوقية (الأونصة). وصعد بأكثر من واحد بالمئة خلال الأسبوع. أما العقود الأمريكية الآجلة للذهب فانخفضت 0.1 بالمئة إلى 2366.30 دولار.

ومن المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.

وأشارت بيانات اقتصادية يوم الأربعاء إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي. 

وأظهر تقرير منفصل زيادة في عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة أسبوع الماضي.

ويتوقع المتداولون حاليًّا بنسبة 73 بالمئة تقريبا خفض سعر الفائدة الأميركية في سبتمبر، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

ووفقا لمحضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي لشهر يونيو، نصح المسؤولون باتباع نهج الانتظار والترقب قبل خفض أسعار الفائدة.

على صعيد الأوضاع الجيوسياسية، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الخميس، بأنه قرر إرسال وفد لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين مع حماس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.45 دولار وتتجه لتحقيق أفضل مكاسب أسبوعية منذ 17 مايو.

فيما هبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1000.82 دولار. وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1019.11 دولار. ويتجه كلا المعدنين لتحقيق مكاسب أسبوعية.

 

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