رد غير متوقع لـ سحر رامي عن إعلانات المقاطعة (فيديو)

سحر رامي، كشفت الفنانة سحر رامي، عن موقفها من عمل إعلان لمنتج من منتجات حملة المقاطعة تضامنًا من الشعب الفلسطيني.

سحر رامي تبدي موافقتها على إعلانات المقاطعة

وقالت سحر رامي خلال لقائها ببرنامج "شاي بالياسمين" الذي تقدمه ياسمين الخطيب بقناة "النهار": "إيه المشكلة إني أعمل إعلان لمنتج مقاطعة ده شغل، المقاطعة دي موضوع تاني".

الفنانة سحر رامي، فيتو

موقف سحر رامي من الهجوم على المشاركين في إعلانات المقاطعة

وعن تعرض الفنانين المشاركين في إعلانات لمنتجات المقاطعة، علقت سحر رامي: "الناس عملوا الإعلان والناس اتفرجت عليه، هما مفطسوش ولا ماخدوش فلوس، يهاجموهم عادي ما هما بيهاجموني وأنا معملتش حاجة".

تعرض سحر رامي للهجوم

وتابعت: "الناس عمومًا بتهاجم وقاعدين يقولوا دي طولت شعرها دي قصرت شعرها دي شدت وشها دي ما شدتش دي عجزت ومش سايبين حد في حاله، وأنا شخصيًّا ما بهتمش بالهجوم ومش متابعة السوشيال ميديا أوي".

أزمة السوشيال ميديا من نظر سحر رامي

ولفتت: "السوشيال ميديا أثرت على الفن والمجتمع كله والأجيال الجديدة وتربية الأولاد والمدارس والعلاقات الزوجية والإنسانية والاجتماعية".