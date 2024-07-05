مواعيد مباريات اليوم في ربع نهائي يورو 2024 وكوبا أمريكا والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة 5 يوليو 2024 العديد من المباريات في مختلف المسابقات العالمية والدولية، ويأتي على رأسها مواجهتي ربع نهائي اليورو بين إسبانيا ضد ألمانيا والبرتغال ضد فرنسا.
وجاءت مواعيد مباريات اليوم في يورو 2024 وكوبا أمريكا والقنوات الناقلة كالتالي:
يورو 2024
إسبانيا ضد ألمانيا.. 7 مساءً.. "بي إن سبورت مكس".
البرتغال ضد فرنسا.. 10 مساءً... "بي إن سبورت مكس".
كوبا أمريكا 2024
الأرجنتين ضد الإكوادور.. 4 فجرًا.. فوكس سبورت
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