ملحد وداعم لإسرائيل، من هو كير ستارمر الذي أنهى 14 عاما من حكم المحافظين لبريطانيا

حقق حزب العمال البريطاني انتصارًا ساحقًا في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس، لينهي بذلك 14 عامًا متتالية من حكم المحافظين ويفتح أبواب داونينج ستريت أمام زعيمه ستارمر، بحسب ما أظهر استطلاع لآراء المقترعين.



ووفق نتيجة الاستطلاع التي نشرتها قنوات التلفزة البريطانية، سيحصل حزب العمال (يسار وسط) على 410 من أصل 650 مقعدًا في مجلس العموم، متقدما بفارق شاسع على المحافظين الذين ستنحصر حصّتهم بـ131 مقعدًا في أسوأ نتيجة انتخابية لهم منذ مطلع القرن العشرين.

وإذا تم تأكيد الاستطلاعات، سيكون ستارمر البالغ من العمر 61 عامًا أكبر شخص يصبح رئيسًا للوزراء في بريطانيا منذ ما يقرب من نصف قرن، وذلك بعد مرور تسع سنوات فقط على انتخابه لأول مرة في البرلمان.



ووفقًا لاستطلاع أجرته شركة "إيبسوس" البريطانية، فإن "حزب العمال البريطاني يتصدر الانتخابات البرلمانية وفاز بـ 410 من أصل 650 مقعدًا في مجلس العموم مقابل 131 مقعدًا للمحافظين".

من هو ستارمر؟

ستارمر محام وشغل منصب محرر لمجلة تروتسكي في شبابه، وكان مناهضًا للملكية، بحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست".

فقد اعترف أحد كتاب سيرته الذاتية بأنه "من الصعب تحديد هوية ستارمر"، حيث استخدم ستارمر، البالغ من العمر 61 عامًا، هذا الغموض لصالحه.

براجماتي أم انتهازي؟

وزعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر هو محامي حقوق إنسان ومدعي عام سابق، وسيعمل على توجيه أخلاقياته العملية المنهجية والعقلانية لإصلاح البلاد.

يختلف ستارمر، الأب المتزوج ولديه طفلان، عن معظم السياسيين الحديثين: فقد كان له مسيرة مهنية طويلة ومتميزة قبل أن يصبح نائبًا في البرلمان، وتستند آراؤه إلى البراجماتية بدلًا من الأيديولوجية.



وقال ستارمر مرارًا وتكرارًا خلال الحملة الانتخابية "يجب أن نعيد السياسة إلى العمل"، ووعد بوضع "البلد أولًا، والحزب ثانيًا" بعد 14 عامًا من حكم المحافظين الفوضوي تحت خمسة رؤساء وزراء مختلفين.

تنسجم هذه العبارة مع مؤيديه الذين يصفونه بأنه قائد إداري آمن سيتعامل مع الحياة في "داونينج ستريت" بنفس الجدية والدقة التي تعامل بها في مسيرته القانونية.



لكن على الجانب الآخر، يصفه المنتقدون بأنه انتهازي غير ملهم يغير مواقفه بانتظام ولم يوضح رؤية واضحة ومحددة للبلاد.



عاشق كرة القدم، ومشجع متفاني لنادي أرسنال، يكافح ستارمر للتخلص من صورته العامة كرجل صارم وممل وبدأ مؤخرًا فقط في الظهور بشكل أكثر راحة في الأضواء العامة.



يقر أنصاره بأنه يفتقر إلى الكاريزما التي كان يتمتع بها أسلافه الأكثر بريقًا مثل بوريس جونسون، لكنهم يقولون إن هذا هو سبب جاذبيته: حضور مطمئن ومستقيم بعد سنوات الفوضى والنفعية لحكم حزب المحافظين.



من الطبقة العاملة

وسيكون ستارمر أول زعيم منذ جيل جاء من الطبقة العاملة في بريطانيا حيث يأتي بعد رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي وجهت له تهم بانه أكثر ثراء من أفراد العائلة المالكة.

وخلال الحملة الانتخابية، قدم ستارمر نفسه قائلا: "كانت أمي ممرضة، وكان والدي صانع أدوات".

وستارمر، سمي على اسم والد مؤسس حزب العمال كير هاردي – يعتبر القائد الأكثر انتماء للطبقة العاملة.



وغالبًا ما يقول للناخبين "كان والدي صانع أدوات، وكانت والدتي ممرضة"، مدحضًا التصورات التي يروجها معارضوه بأنه يجسد النخبة الليبرالية المغرورة في لندن.



تسليط الضوء على الجانب القاسي لستارمر من خلال طرده لليساريين من حزبه هو الذي دفعه إلى أعلى منصب سياسي في بريطانيا، لكنه يُقال إنه مضحك في الحياة الخاصة ومخلص لأصدقائه.



تعهد بالحفاظ على عادته بعدم العمل بعد الساعة 6:00 مساءً يوم الجمعة لقضاء الوقت مع زوجته فيكتوريا، التي تعمل كمعالجة وظيفية في خدمة الصحة الوطنية، وطفليهما المراهقين اللذين لم يذكر أسمائهما علنًا.

ولد كير رودني ستارمر في 2 سبتمبر 1962، ونشأ في منزل متواضع في ضواحي لندن مع والدته التي كانت تعاني مرضًا خطيرًا ووالده البعيد عاطفيًا.



لديه ثلاثة أشقاء، أحدهم يعاني من صعوبات في التعلم، ووالداه من محبي الحيوانات وقد ساهما في العناية بالحمير.

وقال ستارمر مازحًا "كلما غادر أحدنا المنزل، كان يتم استبداله بحمار".



يعتبر عازفًا موهوبًا، فقد تلقى ستارمر دروسًا في الكمان في المدرسة مع نورمان كوك، عازف الجيتار السابق في فرقة هاوسمارتينز.



بعد دراسة القانون في جامعتي ليدز وأكسفورد، توجه ستارمر نحو القضايا اليسارية، حيث دافع عن النقابات العمالية والنشطاء المناهضين لماكدونالدز والمحكوم عليهم بالإعدام في الخارج.



كان صديقًا لمحامية حقوق الإنسان أمل كلوني من فترة عملهما معًا في نفس المكتب القانوني، وقد حكي أنه تناول غداء مثيرًا مع أمل وزوجها الممثل الهوليوودي جورج.



رحلته السياسية

في عام 2003، بدأ يتجه نحو العمل المؤسسي السياسي، مما صدم زملائه وأصدقائه، أولًا بأن عمل في وظيفة لضمان امتثال الشرطة في أيرلندا الشمالية للتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان.



وبعد خمس سنوات، تم تعيينه مديرًا للادعاء العام لإنجلترا وويلز عندما كان جوردون براون رئيسًا للوزراء. وبين عامي 2008 و2013، أشرف على مقاضاة النواب لإساءة استخدام نفقاتهم، والصحفيين بتهم التجسس على الهواتف، والشباب المشاغبين المشاركين في الاضطرابات في جميع أنحاء إنجلترا.

تلقى تكريمًا من الملكة إليزابيث الثانية، لكنه نادرًا ما يستخدم لقب "سير".

وفي عام 2015، انتخب عضوًا في البرلمان، ممثلًا عن دائرة في شمال لندن ذات الميول اليسارية.



لكن قبل أسابيع قليلة من انتخابه، توفيت والدته بسبب مرض نادر في المفاصل جعلها غير قادرة على المشي لسنوات عديدة.



التمرد ضد رئيس حزبه

بعد عام واحد فقط من انتخابه نائبًا في البرلمان، انضم ستارمر إلى تمرد لنواب حزب العمال بسبب ما يُعتبر نقص في القيادة ضد زعيم الحزب اليساري جيريمي كوربين خلال حملة الاستفتاء على الاتحاد الأوروبي.



فشل التمرد، وعاد في وقت لاحق من ذلك العام إلى فريق قيادة الحزب، متحدثًا باسم "بريكست" لحزب العمال، حيث بقي في المنصب حتى خلف كوربين بعد أن قاد الحزب إلى أسوأ هزيمة له منذ عام 1935 في الانتخابات الأخيرة قبل خمس سنوات.



نقل ستارمر الحزب إلى الوسط الأكثر قابلية للانتخاب، وطرد كوربين واجتث "معاداة السامية" في الحزب، فرض ستارمر سياسة الانضباط على حزب معروف بانقساماته الداخلية وتخلى عن سياسات جيريمي كوربن الاشتراكية ولم ينس تقديم اعتذاره على اتهامات للحزب بمعاداة السامية.



ومع ذلك، يتهمه اليسار بالخيانة لإسقاط عدد من التعهدات التي قدمها خلال حملته القيادية الناجحة، بما في ذلك إلغاء رسوم التعليم الجامعي، لكن إعادة تموضع حزب العمال الاستراتيجي الناجح تشير إلى دافع النجاح ثابت طوال حياته.

ملحد ومتجاوب مع التراث اليهودي

كما تحدث عن نشأته مع فواتير غير مدفوعة وانقطاع الهاتف.

وسجل ستارمر نتائج جيدة في الاختبارات وتمكن من الالتحاق بمدرسة ثانوية راقية. وكان من أوائل الأشخاص الذين التحقوا بجامعة ليدز، ثم قضى عاماَ في جامعة أكسفورد.

فيما يقول ستارمر إن والده شعر "بعدم الاحترام" بسبب عمله في أحد المصانع، وأنه كان بعيدا عاطفيا.

وبصفته أبا، يقول إنه يحاول "تخصيص وقت للأطفال" والتوقف عن العمل أيام الجمعة الساعة 6 مساءً.

وعلى الرغم من أنه ملحد، إلا أنه قال إنهم غالبا ما يتناولون عشاء السبت تماشيا مع التراث اليهودي لزوجته.



مدافع عن حقوق الإنسان

أما حياته العملية كمحام، ففي بداية حياته المهنية، انضم ستارمر إلى شركة Doughty Street Chambers، المعروفة بتوليها قضايا حقوق الإنسان الكبيرة والمثيرة للجدل.

وقد حارب عقوبة الإعدام في دول الكومنولث، ودافع، على حد تعبير الصحف الشعبية، عن "قتلة الأطفال وقتلة الفؤوس".

كذلك كان جزءا من الفريق القانوني الذي دفع المحكمة الدستورية الأوغندية إلى إبطال الأحكام الصادرة بحق جميع الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام البالغ عددهم 417 شخصا.

وعمل ستارمر أيضا مجانا مع اثنين من الناشطين النباتيين الذين وزعوا منشورات تتهم مطاعم ماكدونالدز بتدني الأجور والقسوة على الحيوانات ودعم إزالة الغابات.

في حين رفع المطعم دعوى قضائية بتهمة التشهير، واستمرت هذه القضية والطعون العديدة فيها عقدا من الزمن، وهي واحدة من أطول المعارك القانونية في التاريخ البريطاني وانتهت القضية بنوع من التعادل.

كما أشرف على أول محاكمة بريطانية لإرهابيي تنظيم القاعدة، ووجه اتهامات ضد سياسيي حزب المحافظين والعمال المتورطين في فضيحة النفقات المتفجرة، التي كشفت عنها الصحافة لأول مرة.

واتُهم هو والمدعون العامون معه بالتحيز الشديد عندما تعاملوا بشدة مع الاعتقالات والتهم للأشخاص الذين قاموا بأعمال شغب في لندن بعد مقتل رجل أسود يُدعى مارك دوغان بالرصاص على يد الشرطة في عام 2011.





رئيسًا للوزراء

إلى ذلك يشكك النقاد من اليسار في أن ستارمر لن يكون جريئا عندما يصبح رئيسا للوزراء، لكنه سيلتزم بالوسطية الناعمة.

وسينصب الكثير من تركيزه على السياسة الداخلية في محاولة لدعم الاقتصاد البريطاني ومعالجة شعور الناس بأن التكاليف اليومية أصبحت خارجة عن السيطرة.

وهو يريد خفض تكاليف الكهرباء المرتفعة من خلال إنشاء شركة مرافق خضراء جديدة تديرها الدولة.

كذلك يريد تقليل أوقات الانتظار للمواعيد الطبية وطب الأسنان.

يشار إلى أنه نادرًا ما تتغير سياسة بريطانيا الخارجية في ظل حكومة جديدة، وفق مراقبين لا سيما أن السياسة الخارجية تبقى دون تغيير لافت خلال التحول من حكم المحافظين إلى حكم حزب العمال.

وقال ستارمر في وقت سابق إن بريطانيا ستظل عضوا قويا في حلف شمال الأطلسي، وستدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا؛ وتدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس، بينما يدعو إلى وقف إطلاق النار.

وعلى الرغم من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يُنظر إليه على أنه فشل، وعدم وجود حماس لإجراء استفتاء آخر، فمن المحتمل أن تسعى بريطانيا تحت قيادة ستارمر إلى إقامة علاقة أوثق مع الاتحاد الأوروبي.