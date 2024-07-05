اليوم، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر المحرم لعام 1446 وبداية السنة الهجرية الجديدة

تستطلع دار الإفتاء المصرية، اليوم الجمعة الموافق 29 من ذي الحجة 1445 هـ، 5 يوليو 2024، هلال شهر المحرم لمعرفة بداية العام الهجري الجديد 1446، وذلك من خلال لجانها الشرعية المنتشرة في عدد من الأماكن على مستوى الجمهورية.

موعد بداية العام الهجري الجديد 1446

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء بعد مغرب يوم الجمعة المقبل نتيجة استطلاع هلال شهر المحرم 1446 هجريًّا والذي يتحدد بناء عليه موعد بداية العام الهجري الجديد، وفي حال ثبوت رؤية الهلال فإن ذلك يعني بداية شهر المحرم والعام الهجري الجديد 1446 يوم السبت 6 يوليو 2024 بالتقويم الميلادي.

أما إذا تعذرت رؤية الهلال فإن ذلك يعني أن شهر ذي الحجة 30 يومًا وأن بداية شهر المحرم والعام الهجري الجديد 1446 ستكون يوم الأحد الموافق 7 يوليو 2024.

رؤية هلال شهر محرم

من جانبه أعلن الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ظروف رؤية هلال شهر محرم حيث يولد هلال شهر محرم 1446 هجريا، مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 59 بتوقيت القاهرة المحلي الموافق 6 يوليو (اليوم التالي للرؤية).

موعد رأس السنة الهجرية الجديدة

قال رابح: ويلاحظ أن الهلال لن يكون ولد بعد غروب شمس يوم الرؤية - يوم الجمعة 29 ذو الحجة-، في القاهرة والعواصم والمدن العربية والإسلامية، كما يلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال الجديد فوق الأفق يوم الرؤية فى بعض العربية والإسلامية رغم حدوث الاقتران بعد غروب شمس ذلك اليوم،حيث يغرب الهلال بعد غروب شمس يوم الرؤية ولكن لا يعتد بفترة المكث لحدوث الاقتران.

واختتم: بذلك تكون غرة شهر محرم 1446 هجريًّا فلكيًّا يوم الأحد 7 يوليو 2024 ويكون السبت 6 يوليو هو المتمم لشهر ذو الحجة.