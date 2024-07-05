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رياضة

مارتينيز ينقذ الأرجنتين ويعبر بها لنصف نهائي كوبا بعد التصدي لـ ركلتي جزاء (فيديو)

مارتينيز،فيتو
مارتينيز،فيتو

الأرجنتين ضد الإكوادور، تمكن منتخب الأرجنتين من العبور إلى الدور النصف نهائي لبطولة كوبا أمريكا 2024 بعد تخطي عقبة الإكوادور في مباراة صعبة بعد ركلات الحظ الترجيحية والتي انتهت بنتيجة 3-1.

 وأهدر ميسي كرة القدم الأولى بعدما سددها وضربت العارضة على طريقة بانينكا، وعاد مارتينيز ليتصدى إلى الركلة الأولى والثانية للإكوادور، ليمنح بذلك الأفضلية لمنتخبه.

خطف منتخب الإكوادور تعادلًا قاتلًا أمام الأرجنتين، في اللقاء المقام على ملعب "إن آر جاى"، بمدينة هيوستن الأمريكية، فى افتتاح منافسات الدور ربع النهائى من بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة حاليًا فى الولايات المتحدة الأمريكية لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح..

تقدم منتخب الأرجنتين بهدف نظيف من خلال ليساندرو مارتينيز في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول.

وتعادل لمنتخب الإكوادور كيفين رودريجيز في الوقت بدلًا من الضائع بعد الدقيقة 91.

 

وجاءت بداية الشوط الأول على عكس التوقعات تماما، ففي أول 20 دقيقة من عمر المباراة فشل المنتخب الأرجنتيني في التسديد على المرمى، بينما سدد المنتخب الإكوادوري 4 تسديدات.

وفي الدقيقة 35 من عمر اللقاء تمكن مارتينيز من تحسين وضع منتخب التانجو وأحرز أول أهداف المباراة  في مرمي الإكوادور.

أهدر منتخب الإكوادور ركلة جزاء في الدقيقة 61 عن طريق اللاعب فالنسيا ومعها فرصة ذهبية تعديل النتيجة، ليظل تتقدم منتخب الأرجنتين 1-0 في اللقاء.

نجح منتخب الإكوادور في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 91، وذلك عن طريق رأسية من اللاعب جون ليبوا صاحب الـ24 سنة، ليعيد المباراة لنقطة البداية بالتعادل 1-1.

 

 

 

تشكيل الأرجنتين في مواجهة الإكوادور
حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ليساندرو مارتينيز، ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، نيكولاس تاجليافيكو.

خط الوسط: دي باول، أليكسيس ماك أليستر، إنزو فيرنانديز، جونزاليز.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز.

تشكيل الإكوادور في مواجهة الأرجنتين
حراسة المرمى: ألكسندر دومينيجيز

الدفاع: أنجيلو بيركادو – فيلكيس توريس – ويليان باتشو – بيرو هانكابي

الوسط: كارلوس جريزو – آلان فرانكو – موسيس كايسيدو

الهجوم: كينيدري بايز – إينير فالنسيا – جيريمي سارمينتو

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