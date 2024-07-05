أول اختبار للمحافظ الجديد، غرق شوارع حي الزهور بالزقازيق بسبب انفجار خط مياه رئيسي (صور)

شهد حي الزهور في مدينة الزقازيق محافظة الشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حالة من الشلل المروري بسبب انفجار خط المياه الرئيسي، ما أدى إلى غرق الشوارع بالمياه، وانقطاع المياه عن العديد من المناطق.

جاء ذلك بعد ساعات من وصول المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إلى ديوان عام المحافظة لتولي مهام منصبه الجديد بعد أدائه اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

انفجار خط المياه الرئيسي في حى الزهور بالزقازيق وغرق الشوارع، فيتو

الدفع بفرق الصيانة والفنيين لسرعة إصلاح الكسر

انتقلت الأجهزة التنفيذية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وتم الدفع بفرق الصيانة والفنيين لسرعة إصلاح الكسر وضخ مياه الشرب مرة أخرى للمنطقة.

أطفال الشرقية يسبحون في الشارع بعد انفجار ماسورة مياه

واستغل عدد من الأطفال بمدينة الزقازيق انفجار الماسورة الرئيسية لمياه الشرب بحي الزهور، للسباحة في المياه التي أغرقت الشارع، هربًا من حرارة الجو.



انفجارخط المياه الرئيسي في حى الزهوربالزقازيق وغرق الشوارع، فيتو

3 تكليفات عاجلة لمحافظ الشرقية الجديد، تعرف عليها

استهل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الجديد يومه الثاني بعقد اجتماع مع مديري إدارات (الشؤون المالية والإدارية – المتابعة الميدانية – الموارد البشرية – التفتيش المالي والإداري - المكتب الفني – التخطيط الاستراتيجي والسياسات – الشؤون الهندسية – الشؤون القانونية – نظم معلومات البنية التحتية – المتغيرات المكانية – التخطيط العمراني – الحسابات – الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة – اللجان المؤتمرات – المركز التكنولوجي)

جاء ذلك في حضورالدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة.

الأشموني يناقش أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه عمل كل إدارة والحلول المقترحة

بدأ الاجتماع باستعراض أعمال ومهام كل إدارة بالإضافة إلى قدرات القوى البشرية القائمة على الأعمال وأبرز التحديات والمعوقات التي تواجه عمل كل إدارة والحلول المقترحة، وكذلك حجم الجهد المبذول خلال الفترة السابقة والمأمول تحقيقه حاليًا للإرتقاء بمنظومة العمل والتي تنعكس بدورها على النهوض بمستوي الخدمات المؤداه للمواطنين الإرتقاء بمستوى الأداء الإداري.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ مديرة إدارة المتغيرات المكانية بسرعة الإنتهاء من توزيع أجهزة التابلت على مسئولي الوحت والمراكز للمساهمة في رفع نسب انجاز استخراج شهادة البيانات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 م.

انفجار خط المياه الرئيسي في حى الزهور بالزقازيق وغرق الشوارع، فيتو

إعداد تقرير مفصل عن موقف المدن والقري والتوابع

كما كلف المحافظ مديرة إدارة التخطيط العمراني بإعداد تقرير مفصل عن موقف المدن والقري والتوابع طبقا للمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وعرض معوقات اعتماد باقي القري وذلك للبدء في تحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية بتلك القرى.

وجه المحافظ مديرة إدارة التخطيط الإستراتيجي والسياسات بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري المديريات الخدمية والهيئات لطرح مشروعات الخطة الاستثمارية المستقبلية للعام المالي 2024/2025 في مختلف القطاعات مع تحديد الأولويات للمناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة تماشيًا مع الجهود المبذولة للدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.