تسريب بيانات ملايين اللاجئين السوريين في تركيا، والفاعل فتى عمره 14 عاما

كرة لهب من شأنها أن تفجر أحداثًا جديدة بين الأتراك واللاجئين السوريين، وقد تؤدي إلى دائرة عنف لا يحمد عقباها، إذ أقدمت مجموعة مجهولة في تركيا بتسريب بيانات الكثير من اللاجئين السوريين عبر تطبيق "تيليجرام".

البيانات المسربة

وتتضمن البيانات المسربة اسم اللاجئ والرقم الخاص به والمحدد من دائرة الهجرة، مع اسم الأب والأم والحي الذي يقطن فيه.

ولم تقتصر البيانات المسربة على السوريين الحاملين لبطاقة الحماية المؤقتة بل شملت أيضًا أولئك الحاملين لبطاقة الإقامة السياحية والعمل.

وأثار انتشار البيانات ضجة بين السوريين وكذلك الأمر بالنسبة لنشطاء وصحفيين أتراك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

انتفاضة تركيا

وفي بيان نشرته وزارة الداخلية التركية قالت إن مجموعة تحمل اسم "انتفاضة تركيا" نشرت عبر تطبيق "تيليجرام" دعوة للتظاهر في منطقة سلطان بيلي في إسطنبول ضد اللاجئين السوريين.

كما نشرت المجموعة البيانات الشخصية للاجئين السوريين في تركيا.

وأضافت الداخلية التركية أنها "تقوم بعملية تحقيق واسعة بشأن هذه القضية".

وأوضح بيانها أنه "تبين أن مدير المجموعة فتى يبلغ من العمر 14 عامًا"، وأن مديرية الأطفال في إسطنبول تدخلت للتعامل معه بالشكل اللازم.



كما أشارت الوزارة إلى أنها "ستقبض على جميع الأشخاص الذين يحاولون خلق فوضى في بلادنا، وسنسلمهم للعدالة".

ويقيم في تركيا أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري، ويتوزعون بين أشخاص حاملين لبطاقة الحماية المؤقتة وآخرين يحسبون على أصحاب الإقامات السياحية وإقامات العمل.

حملات كراهية ضد السوريين

ويأتي تسريب البيانات بالتزامن مع حملات كراهية تستهدف اللاجئين في البلاد، ووصلت قبل أيام إلى حد الاعتداء على ممتلكات السوريين في ولاية قيصري.

وأكدت "اللجنة السورية المشتركة" التابعة للائتلاف السوري المعارض أنه "تم تسريب معلومات ملايين السوريين المقيمين في تركيا".

وأضافت في بيان أنها تواصلت مع السلطات التركية للتعامل مع الموضوع ومعالجته.

وتابعت: "يرجى توخي الحذر من أي اتصالات أو تواصلات مشبوهة، لحين صدور تعميمات من الجهات الرسمية المختصة".