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اقتصاد

تبدأ من 80 جنيها والغطس بـ 250، أسعار نظارات السباحة للكبار والصغار بالأسواق (صور)

أسعار نظارات السباحة
أسعار نظارات السباحة في الأسواق، فيتو

أسعار نظارات السباحة للكبار والصغار بالأسواق، يعد فصل الصيف موسمًا لتعلم السباحة، حيث تفتح نوادي السباحة أبوابها لتدريب المبتدئين، أو لاستخدام حمامات السباحة للتنزه وقضاء عطلة صيفية، إلى جانب أن الصيف هو موسم المصايف الأول، حيث يذهب المواطنون خلال شهور الصيف إلى الشواطئ والمناطق الساحلية لقضاء عطلة صيفية رائعة.

أسعار نظارات السباحة في الأسواق، فيتو

أهمية نظارة السباحة في حماية العينين

وتعد نظارة السباحة من أهم المستلزمات؛ التي يحرص المواطنون على اقتنائها سواء أثناء التدريب في حمام السباحة أو الشواطئ، فالنظارة تساعد في حماية العينين من دخول المياه سواء المالحة أو المختلطة بمواد مطهرة.

أسعار نظارات السباحة في الأسواق، فيتو

أسعار نظارات السباحة للكبار والصغار

وعليه «فيتو» تستعرض أسعار نظارات السباحة للكبار والصغار سواء للاستخدام أثناء التدريب في النوادي، أو سعر نظارة السباحة المخصصة للشواطئ وللغوص خلال فصل الصيف؛ في السطور الآتية: 

أسعار نظارات السباحة في الأسواق، فيتو
  1. بلغ سعر نظارة غطس أطفال أكوا بانز بيست واي نحو 250 جنيهًا.
  2. بلغ سعر نظارة سباحة للشباب دومينتور بيست واي نحو 200 جنيه.
  3. بلغ سعر نظارة غوص للبالغين أكوا برايم اسينشال بيست أوي نحو 190 جنيهًا.
  4. بلغ سعر نظارة غوص للأطفال دومينتور بيست أوي نحو 175 جنيهًا.
  5. تراوح سعر نظارة غوص للأطفال أكوا شامب من 150 إلى 165 جنيهًا.
  6. بلغ سعر نظارة غوص سبارك ويف نحو 530 جنيهًا.
  7. بلغ سعر نظارة سباحة للكبار نحو 175 جنيهًا.
  8. بلغ سعر نظارة سباحة أطفال نحو 100 جنيه.
  9. بلغ سعر مجموعة غطس للأطفال دوميناتور بيست نحو 350 جنيهًا.
  10. بلغ سعر نظارة سباحة للشباب ألوان متعددة نحو 260 جنيهًا.
  11. بلغ سعر نظارة سباحة هايدرو سويم نحو 80 جنيهًا.
  12. بلغ سعر نظارة غوص كروسادر نحو 550 جنيهًا.
  13. بلغ سعر مجموعة غطس للبالغين من 415 جنيهًا إلى 950 جنيهًا.
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