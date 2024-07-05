الجمعة 05 يوليو 2024
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أخبار مصر

هيحدث نقلة نوعية، أول قرار لمحافظ الجيزة الجديد بعد توليه المنصب

المهندس عادل النجار،
المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، فيتو
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اتخذ المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة الجديد، قراره الأول بعد توليه المنصب، بشأن التركيز على التحول الرقمي، في خطوة هامة نحو تحسين كفاءة العمل وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

ووجَّه النجار بتحويل جميع المخاطبات والمراسلات وحفظ المستندات بشكل رقمي بدلًا من الأرشيف الورقي لديوان المحافظة.

 

أهم مميزات التحول الرقمي للأرشيف

وأوضح محافظ الجيزة أن هذا التحول الرقمي يساهم في:

تحسين كفاءة العمل: من خلال تسريع وتسهيل عملية تبادل المعلومات وإنجاز المعاملات.

تقديم خدمات أفضل للمواطنين: من خلال تسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات الحكومية بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

الحفاظ على الوثائق: من خلال ضمان تخزينها بشكل آمن ومنظم، مما يسهل عملية البحث عنها واسترجاعها.
 

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص محافظة الجيزة على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتعكس التزام المحافظ الجديد بتحقيق أهدافه في النهوض بالمحافظة.

 

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