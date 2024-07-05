حزب العمال البريطاني يتصدر نتائج الانتخابات العامة ويفوز بـ 410 مقاعد

أظهرت استطلاعات للرأي أن حزب العمال البريطاني فاز في الانتخابات البرلمانية بحصوله على 410 مقاعد من أصل 650 مقعدًا في مجلس العموم، بينما جاء حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك في المركز الثاني بحصوله على 131 مقعدًا فقط.

حزب العمال البريطاني

ووفق استطلاع أجرته شركة "إيبسوس" البريطانية، فإن "حزب العمال البريطاني تصدر الانتخابات البرلمانية وفاز بـ 410 من أصل 650 مقعدًا في مجلس العموم مقابل 131 مقعدًا للمحافظين".



وكشف الاستطلاع أن الديمقراطيين الليبراليين احتلوا المركز الثالث في الانتخابات العامة البريطانية بـ 61 مقعدًا مقابل 13 مقعدًا لحزب الإصلاح.

ويأتي فوز حزب العمال المعارض بعد 14 عامًا من حكم حزب المحافظين.

وكان البريطانيون قد بدأوا يوم الخميس بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية يتواجه فيها حزب العمال بزعامة كير ستارمر وحزب المحافظين الذي ينتمي له رئيس الوزراء ريشي سوناك.

ووضعت استطلاعات الرأي السابقة حزب يسار الوسط الذي يتزعمه ستارمر على طريق تحقيق فوز ساحق، لكنها أشارت أيضا إلى أن كثيرين من الناخبين يريدون ببساطة التغيير بعد فترة من التناحر والاضطراب في عهد المحافظين تغير فيها خمسة رؤساء وزارة خلال ثمانية أعوام.

وهذا يعني أن ستارمر، المحامي السابق في مجال حقوق الإنسان والبالغ من العمر 61 عاما، قد يتولى المنصب وعلى مكتبه واحدة من أكبر قوائم المهام في التاريخ البريطاني لكن دون قوة دعم كبيرة أو الموارد المالية اللازمة لإنجاز تلك المهام.

وقال ستارمر للناخبين في بيان، بوسع بريطانيا بدء فصل جديد. لا نستطيع تحمل خمس سنوات أخرى من حكم المحافظين. التغيير لن يحدث إلا إذا أدليتم بأصواتكم لصالح حزب العمال".

وكان سوناك (44 عامًا) من بين الذين أدلوا بأصواتهم مبكرا، والتقطت له صور وهو يغادر مركز اقتراع في دائرته الانتخابية في ريتشموند بشمال إنجلترا، ممسكا بيد زوجته أكشاتا مورتي.

وبعد أن دعا سوناك إلى إجراء انتخابات قبل أشهر من الموعد المتوقع، تخلى في الأسابيع القليلة الماضية عن دعوته لتحقيق فوز المحافظين الخامس على التوالي، وتحول إلى التحذير من مخاطر وجود حزب العمال بلا منازع في البرلمان.

وحذر سوناك الناخبين في يوم الإدلاء بأصواتهم قائلا إن حكومة حزب العمال ستزيد الضرائب وتعرقل التعافي الاقتصادي وتترك بريطانيا أكثر عرضة للخطر في وقت التوتر الجيوسياسي، وهو ما ينفيه حزب العمال.