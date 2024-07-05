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رياضة

رئيس مودرن سبورت لـ حسام وإبراهيم حسن: هاتوا الفلوس اللي عليكم

وليد دعبس وحسام وإبراهيم
وليد دعبس وحسام وإبراهيم حسن، فيتو

قال وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت، إن من حق فريقه المشاركة في بطولة الكونفيدرالية للموسم المقبل طبقًا للوائح.

وتابع وليد دعبس في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس عبر قناة etc الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة: "الدور الأول لم ينته، وأخر موعد لإرسال أسماء الأندية المشاركة طبقًا لترتيب الدور الأول يوم 5 يوليو، والدور الأول لم ينته".

 

وواصل: "طبقًا للوائح، مودرن فيوتشر يحق له المشاركة لأن المفترض أن يتم ترشيح الأندية بناءً على ترتيب الموسم الماضي، الأهلي وبيراميدز في دوري الأبطال، والزمالك ومودرن سبورت في الكونفيدرالية".

وأكمل: "لدينا حقوق مالية عند حسام وإبراهيم حسن، لم نطلب الـ3 أشهر؛ ولكن هناك أموال لا بد أن ترد".

 

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وواصل: "الزمالك لم يفاوضنا بشأن التعاقد مع جوناثان نجويم وأحمد عاطف".

واختتم: "لا نبرم تعاقدات بمبالغ دولارية كبيرة، والمهاجم الزامبي تعاقدنا معه برقم ليس كبير".

 

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