أخبار الحوادث اليوم: أسباب استمرار اللواء محمود توفيق وزيرًا للداخلية.. نموذج استرشادي للتعامل مع تهديدات تأمين السياحة.. ونجم الزمالك السابق يحرر محضر في قسم الشرطة

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

بدأت اليوم جلسات المؤتمر العربي الحادي عشر للمسئولين عن الأمن السياحي المنعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية بحضور كل من العميد ماجد شريدة ماجد الرميحي رئيس المؤتمـــر، ورؤساء وأعضاء الوفود المشاركة.



تقدم اللاعب عمر السعيد مهاجم فريق الزمالك السابق وطلائع الجيش الحالي ببلاغ إلى قسم شرطة أول زايد، يتهم فيه جاره بتكسير بعض زجاج منزله وكتابة عبارات غير مفهومة على جدران حوائط المنزل الخاص باللاعب.

أعلنت وزارة الداخلية، بدء التشغيل الفعلي لوحدة الإقامة للأجانب بقسم جوازات الأميرية.

وأدى اللواء محمود توفيق، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد تجديد الثقة كوزير للداخلية، ضمن الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولي.



تقدم محامي رضا البحراوي، اليوم الأربعاء، ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 40766 لسنة 2024، ضد عدوية شعبان عبد الرحيم يتهمه فيه بالتهديد العلني وسب موكله والدعاء عليه بعمل حادث.

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح زيارة استثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1446هـ.

اعتمد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 399 لسنة 2024، لتشكيل المجلس الخاص الجديد لمجلس الدولة ضمن الحركة القضائية، للعام القضائى الجديد.

أنقذت قوات الإنقاذ البرى بمديرية أمن القاهرة ، 5 أشخاص من أسفل عقار مكون من 4 طوابق انهار بمنطقة بولاق أبو العلا.

أمرت نيابة الشرابية بحبس المتهمين بحرق 5 بائعين بالبنزين مما تسبب فى إصابتهم بحروق بمنطقة الشرابية.