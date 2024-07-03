الخميس 04 يوليو 2024
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حوادث

حبس المتهم بحرق 5 بائعين بالبنزين في الشرابية

حبس المتهمين
حبس المتهمين

أمرت نيابة الشرابية بحبس المتهمين بحرق 5 بائعين بالبنزين مما تسبب فى إصابتهم بحروق بمنطقة الشرابية

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حبس بائع خردة متهم بقتل زميله في بولاق الدكرور

حيث كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لـقسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة من الأهالى بشكوى بأحد العقارات دائرة القسم.

بالانتقال والفحص والاستماع لأقوال 5 بائعين- مقيمين بدائرة القسم، مصابين بحروق بأماكن متفرقة بالجسم.. وقرروا بتضررهم من أحد الأشخاص " له معلومات جنائية" لقيامه بالتشاجر مع أحد المصابين بسبب خلافات مالية بينهما، قام على إثرها المشكو فى حقه بالحضور لمحل سكنهم وقام بكسر باب الشقة وإلقاء زجاجة بها مادة مشتعلة عليهم ولاذ بالفرار. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه مرتكبى الواقعة المشكو فى حقه- سائق توك توك، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة 

وأضافا بتحصلهم على المادة المعجلة للاشتعال عن طريق سحب البنزين من مركبة "التوك توك" ملك الأخير.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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