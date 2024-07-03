رضا البحراوي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد نجل شعبان عبد الرحيم

تقدم محامي رضا البحراوي، اليوم الأربعاء، ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 40766 لسنة 2024، ضد عدوية شعبان عبد الرحيم يتهمه فيه بالتهديد العلني وسب موكله والدعاء عليه بعمل حادث.

رضا البحراوي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد عدوية



وجاء في عريضة البلاغ الذي تقدم به محامي رضا البحراوي: إن موكلي يتضرر من عدوية شعبان عبد الرحيم، وذلك إثر قيام المشكو في حقه بنشر مقاطع فيديو مسجلة منه على فيس بوك، يهدد فيها موكلي ويسبه ويتمنى له الموت وارتكاب حادثة.

وأضاف: وذلك من خلال التهديد والوعيد منه بذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصف موكلي بكلمة الحرامي وتهديده بأنك هتزعل مني، ويارب يا رضا ربنا يولع فيك وتعمل حادثة.

وتابع: وفقا للقانون سيقدم أمام جهات التحقيق بالصوت والصورة الخاصة بالمشكو في حقه، وكان ذلك علنا منه حيث إن المشكو في حقه اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بموكلي، بإفشائه تلك المقاطع والتهديدات له.

وأردف: كذلك اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهك الحياة الخاصة بموكلي بنشره تلك المقاطع المرئية متضمنة تهديده وسبه فيها وكذا تعمده إزعاج ومضايقة موكلي بتلك الأفعال عن طريق إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ضد موكلي.