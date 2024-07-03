الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

الأمين العام لوزراء الداخلية العرب: وضع نموذج استرشادي للتعامل مع تهديدات تأمين السياحة.. ووضع خطط للتعامل مع تداعيات الأزمات المختلفة

جلسات المؤتمر العربي
جلسات المؤتمر العربي الحادي عشر

بدأت اليوم جلسات المؤتمر العربي الحادي عشر للمسئولين عن الأمن السياحي المنعقد بمقر الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية بحضور كل من  العميد ماجد شريدة ماجد الرميحي رئيس المؤتمـــر، ورؤساء وأعضاء الوفود المشاركة.

وخلال فعاليات المؤتمر ألقى  الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب كلمة. 

 نموذج استرشادي للتعامل مع التهديدات التي تواجه تأمين السياحة داخل كل دولة

وأعرب الدكتور محمد بن على كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، عن تقديره البالغ للجهود المحمودة التي يبذلها  وزراء الداخلية العرب في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار في ربوع الوطن العربي كافة، بما يضمن المناخ الملائم لازدهار السياحة وتعزيز إسهامها في اقتصاديات دولنا العربية.

الداخلية العرب: انعقاد المؤتمر العربي العشرين لرؤساء أجهزة المرور 8 مايو

الداخلية تعلن بدء التشغيل الفعلي لوحدة الإقامة للأجانب بقسم جوازات الأميرية


وقال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب: نلتقي اليوم في هذا المؤتمر، في بداية الموسم السياحي لهذا العام، لنواصل جهودنا لتعزيز الأمن السياحي في الوطن العربي، من خلال إجراءات عدة تتراوح بين تقاسم الممارسات الفضلى بين الدول الأعضاء ووضع الأطر الاستراتيجية ومناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز الأمن السياحي خلال الأزمات المختلفة.
 

 

واضاف: على صعيد تقاسم الممارسات الفضلى سيستعرض المؤتمر ـ جريا على النهج المتبع في مؤتمراتكم السابقة ـ تجارب ثلاث دول عربية في مجال الأمن السياحي، هي الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية. ولا شك أن تباين أنماط السياحة في هذه الدول واختلاف التحديات التي تواجه الأمن السياحي فيها سيسمح بالاطلاع على تجارب متنوعة تثري الأمن السياحي في دولنا العربية قاطبة.

وتابع: على صعيد وضع الأطر الاستراتيجية تنظرون اليوم في صيغة معدلة للاستراتيجية العربية النموذجية في مجال الأمن السياحي تم إعدادها في ضوء ملاحظات الدول الأعضاء، بغرض توفير نموذج استرشادي تستهدي به الدول العربية في وضع استراتيجياتها الوطنية للتعامل مع التهديدات التي تواجه تأمين السياحة داخل كل دولة.

وقال: في سياق اهتمام مؤتمركم الدائم بالتعامل مع تداعيات الأزمات المختلفة على الأمن السياحي تناقشون اليوم إجراءات السلامة العامة لحماية المجموعات السياحية من الكوارث الطبيعية، وتكتسي مناقشة هذا الموضوع أهمية بالغة نظرا لكون المنطقة العربية مرشحة – لاسمح الله -  لأنواع مختلفة من الكوارث الطبيعية، بفعل موقعها الجغرافي على نقاط التماس القاري ومناخاتها المتقلبة المتنوعة.

 

نجاح تأمين الوافدين ينعكس على حركة السياحة 

واشار  إلى مسؤولية السلطات العمومية عن تأمين كل الوافدين على بلداننا العربية، فإن نجاحنا في حماية السياح له انعكاس مباشر على حركة السياحة وعلى ثقة الشركات السياحية ووكالات الأسفار في مناخ الأمان الذي يكتنفها في بلداننا العربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمن السياحى الأمانة العامة الجمهورية التونسية الداخلية العرب العربية السعودية المملكة العربية السعودية الموسم السياحى مجلس وزراء الداخلية العرب مجلس وزراء الداخلية مختلف

مواد متعلقة

ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بحوزتهما كميات من المخدرات تقدر بملايين الجنيهات

أسباب استمرار اللواء محمود توفيق وزيرًا للداخلية، ماذا قدم للوزارة؟

سقوط 21 لصا لارتكاب جرائم سرقات متنوعة (صور)

ضبط 17 طن دقيق في حملات تموينية خلال 24 ساعة

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ9 ملايين جنيه

الداخلية تعلن بدء التشغيل الفعلي لوحدة الإقامة للأجانب بقسم جوازات الأميرية

زيارة استثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة قرب العام الهجرى الجديد

ضبط مخدرات وأسلحة نارية بحوزة 16 متهما في قنا والمنوفية

الأكثر قراءة

6 أقراص بـ 126 جنيها، هيئة الدواء توافق على زيادة سعر مضاد حيوي شهير

بشرى من الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

أول تحرك من وزير الكهرباء الجديد لحل مشكلة انقطاع التيار

وزير الزراعة الجديد يزف بشرى سارة للفلاحين

أحمد حلمي: لو جالي عفريت الأحلام هاطلب منه 5 طلبات

"معلومات الوزراء" يسلط الضوء على أبرز الوظائف والمؤهلات العلمية للوزراء الجدد (إنفوجراف)

وزير الرياضة يفجر مفاجأة بشأن سيناريو حل أزمة المنتخب الأولمبي (فيديو)

الخميس 11 يوليو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

منوعات

المزيد

ناسا تكشف حقيقة مشاهدة جسم فضائي مجهول مغطى بالفرو

15 مليون دولار تعويضًا لعائلة حامل توفيت في سجن أمريكي

هربوا من حر الصيف في بحيرة نفط، قصة مصرع 3 أشقاء في العراق

اكتشاف فيروسات عملاقة تحد من ذوبان الجليد

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر كيلو السكر في السوق اليوم الاربعاء

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء

تعرف أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء بالسوق المحلى

المزيد
ads

انفوجراف

بعد توليه المنصب.. رسائل وزير التعليم الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4 - 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

ما حكم صرف مال للمتبرع بالدم على سبيل الهدية أو المكافأة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الشيطان في المنام وعلاقته بارتكاب أفعال غير مشروعة

المزيد
الجريدة الرسمية