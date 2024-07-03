الأمين العام لوزراء الداخلية العرب: وضع نموذج استرشادي للتعامل مع تهديدات تأمين السياحة.. ووضع خطط للتعامل مع تداعيات الأزمات المختلفة

بدأت اليوم جلسات المؤتمر العربي الحادي عشر للمسئولين عن الأمن السياحي المنعقد بمقر الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية بحضور كل من العميد ماجد شريدة ماجد الرميحي رئيس المؤتمـــر، ورؤساء وأعضاء الوفود المشاركة.

وخلال فعاليات المؤتمر ألقى الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب كلمة.

نموذج استرشادي للتعامل مع التهديدات التي تواجه تأمين السياحة داخل كل دولة

وأعرب الدكتور محمد بن على كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، عن تقديره البالغ للجهود المحمودة التي يبذلها وزراء الداخلية العرب في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار في ربوع الوطن العربي كافة، بما يضمن المناخ الملائم لازدهار السياحة وتعزيز إسهامها في اقتصاديات دولنا العربية.



وقال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب: نلتقي اليوم في هذا المؤتمر، في بداية الموسم السياحي لهذا العام، لنواصل جهودنا لتعزيز الأمن السياحي في الوطن العربي، من خلال إجراءات عدة تتراوح بين تقاسم الممارسات الفضلى بين الدول الأعضاء ووضع الأطر الاستراتيجية ومناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز الأمن السياحي خلال الأزمات المختلفة.



واضاف: على صعيد تقاسم الممارسات الفضلى سيستعرض المؤتمر ـ جريا على النهج المتبع في مؤتمراتكم السابقة ـ تجارب ثلاث دول عربية في مجال الأمن السياحي، هي الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية. ولا شك أن تباين أنماط السياحة في هذه الدول واختلاف التحديات التي تواجه الأمن السياحي فيها سيسمح بالاطلاع على تجارب متنوعة تثري الأمن السياحي في دولنا العربية قاطبة.

وتابع: على صعيد وضع الأطر الاستراتيجية تنظرون اليوم في صيغة معدلة للاستراتيجية العربية النموذجية في مجال الأمن السياحي تم إعدادها في ضوء ملاحظات الدول الأعضاء، بغرض توفير نموذج استرشادي تستهدي به الدول العربية في وضع استراتيجياتها الوطنية للتعامل مع التهديدات التي تواجه تأمين السياحة داخل كل دولة.

وقال: في سياق اهتمام مؤتمركم الدائم بالتعامل مع تداعيات الأزمات المختلفة على الأمن السياحي تناقشون اليوم إجراءات السلامة العامة لحماية المجموعات السياحية من الكوارث الطبيعية، وتكتسي مناقشة هذا الموضوع أهمية بالغة نظرا لكون المنطقة العربية مرشحة – لاسمح الله - لأنواع مختلفة من الكوارث الطبيعية، بفعل موقعها الجغرافي على نقاط التماس القاري ومناخاتها المتقلبة المتنوعة.

نجاح تأمين الوافدين ينعكس على حركة السياحة

واشار إلى مسؤولية السلطات العمومية عن تأمين كل الوافدين على بلداننا العربية، فإن نجاحنا في حماية السياح له انعكاس مباشر على حركة السياحة وعلى ثقة الشركات السياحية ووكالات الأسفار في مناخ الأمان الذي يكتنفها في بلداننا العربية.